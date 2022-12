Niels Vandyck maakte het mooie weer in Marokkaans hondenweer: “Zege in de vierde rit was kroon op het werk”

Hoewel alles in kannen en kruiken was, moest Niels Vandyck verstek geven voor de Ronde van Burkina Faso. “Een staatsgreep in het Afrikaanse land maakte een einde aan de plannen. Drie weken voor de afreis was er al twijfel, maar uiteindelijk werd alles pas in de laatste dagen voor de rittenwedstrijd geannuleerd. Dat was balen. Ik had ernaar toegeleefd en was blijven trainen. Uiteindelijk kwam er toch nog een leuk alternatief uit de bus: de Ronde van Marokko. In Nederland is er een ploeg die de wereld afreist om te kunnen koersen. Een aantal van hun renners kon echter niet tijdig in Marokko geraken, waardoor er aan enkele Belgen werd gevraagd om een gemengde ploeg te vormen. Samen met Sam Van De Mieroop trok ik de voorbije dagen naar Noord-Afrika.”

Succesvolle onderneming

Voor Niels Vandyck werd het sportief een succesvolle onderneming. “Het niveau van het Marokkaanse wielrennen ligt hoog. Ik had dat eerder al vastgesteld in Burkina Faso en Benin. Ik begrijp niet goed waarom er niet meer Marokkanen prof zijn. Mijn zege in de vierde rit was de kroon op het werk. Op zestig kilometer van de finish ging ik in de aanval. Een Fransman haalde me nog in, maar in de sprint kon ik met hem afrekenen. Het werd een bijzonder zware rittenwedstrijd. In totaal dienden we elfduizend hoogtemeters te overwinnen in zes dagen tijd. Haast iedere dag kregen we onmiddellijk na de start een klim te verwerken. Die kon tot dertig kilometer lang zijn. De wegen waren wel goed. Bovendien heeft het op de eerste twee dagen na constant geregend. In die vierde rit stonden de straten gewoon blank. Wellicht heb ik aan de onderneming een flinke verkoudheid overgehouden, want momenteel lig ik met koorts op de zetel. De gebruikelijke rustperiode na het seizoen mag nu letterlijk genomen worden.”