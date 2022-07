Niels Vandyck is al aan vijfde overwinning toe: “Ik heb geen vast systeem in de finale”

In Opdorp was Niels Vandyck midweek aan zijn vijfde overwinning van het seizoen toe. Eerder waren er al zegebloemen in het Nederlandse Dordrecht, Ghlin, Grosage en Kemzeke. Zit er een vast stramien in de overwinningen? “Ik heb niet echt een vast systeem in de finale behalve dat ik me niet meng in massasprinten. Momenteel heb ik negenentwintig koersen gereden. Daarvan haalde ik achttien keer de top tien. Drie keer eindigde ik tussen de tiende en de twintigste plaats. In de overige acht koersen finishte ik verderop. Je kunt er zeker van zijn dat het dan telkens om koersen ging die eindigden op een massasprint.”

Twee mogelijkheden

Toch kunnen de overwinningen van Niels Vandyck ingedeeld worden in twee grote groepen. “In Dordrecht, Ghlin en Grosage kon ik solo over de meet rijden. In Kemzeke en Opdorp ging ik met een groepje van twee of drie renners samen naar de finish en kon ik het in de laatste rechte lijn afmaken. In Kemzeke bleef ik Sven Noels voor. Recent was ik in Opdorp net iets sterker dan Niels Derooze. Als je alleen rijdt, voel je de zege uiteraard al vooraf wat aankomen. Toch kan ik ook genieten van een direct duel. In Kemzeke wist ik dat de laatste bocht belangrijk was. Als het plan dan lukt, geniet ik. De laatste overwinning in Opdorp was wellicht de moeilijkste. In de top twintig stonden quasi enkele sterke renners. Of ik nu mijn sterkste periode ooit beleef? Dat zou ik niet durven zeggen. In 2018 was ik misschien nog iets sterker. Nu strand ik regelmatig eens op plaats vijf of zes. Vier jaar geleden stond ik wellicht nog meer op het podium.”