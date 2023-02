Niels Vandyck in eerste koers meteen tweede in Dordrecht: “Ik heb misschien niet slim gekoerst, maar ik wou gewoon beter worden”

Niels Vandyck is goed begonnen aan zijn nieuw seizoen. “Vorig jaar won ik in Dordrecht, nu kwam ik als tweede over de finish. Daar kan ik best mee leven. Piotr Havik bleef me voor en dat is geen schande. Toen hij aanviel, wist ik meteen dat het gevaarlijk was. Ik ken hem al jaren. De laatste tijd concentreert hij zich op gravel. In de tweede ronde trok ik alleen in de aanval. Ik heb misschien niet slim gekoerst, maar ik wou gewoon beter worden. Het is nog altijd maar februari en er is nog marge om te groeien. De goesting was er wel al. Een ronde of vijf reed ik solo. Daarna ging ik nog even met twee door, maar uiteindelijk werden we ingerekend. In de laatste ronden ontstond er een kopgroep van vijf. Havik kon daaruit op kousenvoeten wegrijden.”

Volledig scherm Niels Vandyck neemt in Dordrecht het voortouw. © RV

Gesloten circuit

De wedstrijd in Dordrecht werd gereden op een gesloten circuit. Niels Vandyck ziet daar wel mogelijkheden in. “We koersten op een circuit van net geen twee kilometer. Toch kon je het niet echt een criterium noemen, want we stonden met bijna vijftig renners aan de start. In februari is er elke zaterdag een koers op hetzelfde traject. Het hele jaar door kan men op de omloop terecht om te trainen. In Nederland zie je meer en meer dergelijke projecten van de grond komen. Ik zie er wel iets in. In ons land merk je dat het elk jaar moeilijker wordt om koersen te organiseren. Overal duiken er rotondes of vluchtheuvels op. In Dordrecht stoorden we niemand.”

Belgische start

Volgend weekend start het Belgische seizoen van Niels Vandyck. “Zaterdag start ik in Villers-le-Temple, daags nadien in Maldegem. Ik heb er een goede winter opzitten. Eind november koerste ik nog in Marokko. Bij mijn terugkeer was ik even ziek. Lang duurde het niet en de ziekte viel samen met mijn rustperiode. De Tour du Sahel is vorige maand weggevallen. Toen we wilden boeken, zagen we dat de ritten echt te kort waren. We kijken naar alternatieven uit. Vorig jaar trok ik naar Benin. Dit jaar trek ik wellicht terug naar Afrika, maar het liefst doe ik dat op het einde van het seizoen. Als je dan ziek zou worden, hypothekeer je je seizoen niet. Burkina Faso lijkt me opnieuw een leuke uitdaging. Via Rutger Wouters hebben we intussen al een uitnodiging gekregen om volgend jaar in februari in Argentinië twee rittenkoersen te betwisten. Ook dat lijkt me een leuk perspectief.”