Niels Vandyck behaalt in Munte zevende overwinning van het seizoen: “Nooit eerder zo goed in september”

In september stond Niels Vandyck zes keer aan de start van een koers. Vijf keer eindigde hij in de top vijf! “Die ene keer dat ik niet in de top vijf eindigde was in Nieuwkerken-Waas. Daar ging het om een interclub, waarin ik negende werd. Op zich is dat ook al niet slecht. Nooit eerder was ik in september zo sterk. Vorig jaar won ik in november wel een rit in de Ronde van Burkina Faso, maar dat was anders. Toen had ik mijn seizoen verlengd. Dit is mijn beste najaar. Uiteraard was ik tevreden met mijn zevende bloementuil in Munte.”

Fel bevochten

Desondanks heeft Niels Vandyck moeten knokken om die zevende overwinning binnen te halen. “Toen we startten, scheen de zon, maar ik heb me niet laten vangen door mijn regenkledij uit te trekken. In de derde ronde gingen de hemelsluizen immers opnieuw open. Na zestig kilometer reden we met zijn vijven weg. Sieben Roggeman, Daan Stevens en de Noren Peter Dahl Strand en Cedric Bakke Christophersen gingen mee in mijn kielzog. Het klikte meteen, hoewel de voorsprong beperkt bleef tot een halve minuut. Stevens maande me aan om samen weg te rijden. We probeerden het, maar dat lukte niet. Ik wist dat de laatste anderhalve kilometer stijgend was, je kon er stilvallen. In de finale werd er niet meer gereden en het peloton dreigde terug te komen. Toen heb ik me op kop gezet. Op enkele honderden meters van de meet zette ik nog eens aan. Ik hoorde van mijn papa dat ik een gat had kunnen slaan. Het bleek voldoende.”

Plannen

Niels Vandyck wil deze conditie nog een tijdje aanhouden. “Maandag start ik in Viane. Dat is niet langer een profkoers. Nadien volgen er nog een aantal kermiskoersen. In november trek voor de tweede keer naar de Ronde van Burkina Faso (10 tot 20 november, red.). Mijn debuut vorig jaar in Afrika beviel me heel goed”