Niels Vandeputte vijfde in twee klassementen: “Vooral in de Wereldbeker wil ik die plaats vasthouden”

VeldrijdenTwee crossen in eigen gouw voor Niels Vandeputte (22). Zaterdag verdedigt hij in Boom z’n vijfde plaats in de Superprestige. Ook in de Wereldbeker is hij vijfde. Die plek staat zondag tijdens de Scheldecross in Antwerpen op het spel.

Vandeputte startte het seizoen in Duitsland met winst en een tweede plaats. Hij trok naar Amerika en haalde in de twee Wereldbekermanches de top tien. Ook nadien bleef hij zich netjes binnen de eerste tien rangschikken. Met een vijfde plaats in Maasmechelen (WB) en Kortrijk (X²0) als beste uitslagen.

“Het gaat tot nog toe best goed”, beseft de renner van Alpecin-Deceuninck. “Mijn regelmaat is groot. Enkel Overijse en Hulst waren wat minder. In de Druivencross kende ik een mindere dag, in Hulst zat het niet mee. Vijfde in de Wereldbeker, vijfde in de Superprestige, zesde in de X²O Trofee: m’n grootste doel wordt dat Wereldbekerklassement proberen behouden. Opschuiven zal wellicht niet lukken als je weet dat Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout voor mij staan. Er komt zeker nog druk van achteruit. Na de vijftiende plaats van Overijse en de elfde van Hulst moet ik me wel een beetje herpakken.”

Gemotiveerd

Dat kan zondag in Antwerpen. “Ik studeer in Antwerpen, de Scheldecross zie ik als een thuiswedstrijd”, glundert Vandeputte. “De finish van mijn studies crossmediamanagement komt stilaan in zicht. Woensdag zag ik een plannetje van het parcours van de veldrit op Linkeroever. Het ziet er precies een beetje anders uit dan het BK van begin 2020. Zeker een mooi parcours.”

Op dat BK U23 legde Vandeputte nipt de duimen voor Toon Vandebosch. Een niet zo fijne herinnering. Ook aan de Superprestigeveldrit in Boom bewaart Vandeputte niet het beste gevoel. “Tot nog toe was dat de enige cross waar ik de strijd staakte”, vertelt de veldrijder uit Brecht. “Vorig jaar was het er koud en nat. Het water bleef op het parcours staan. Ik raakte helemaal onderkoeld. Dat motiveert me om het zaterdag dubbel zo goed te doen.”

Regelmaat

Vandeputte wil vooral z’n regelmaat van de eerste seizoenshelft behouden. “Ik probeer overal in de top tien te blijven wat niet makkelijk wordt nu de grote drie erbij komen”, weet hij. “Het zou ook leuk zijn indien ik, zoals vorig seizoen, een paar keer kan meedoen voor een plaatsje op het podium.”

