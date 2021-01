Niels Vandeputte toch klaar voor het WK: “Geen pijn, dus een geslaagd weekend”

Goed voor het moreel

De veldritten in Hamme en Overijse verliepen voor Niels Vandeputte totaal anders. In de Flandriencross kwam hij zaterdag vanuit de achtergrond sterk terug, in de Druivencross kende hij een sterke start, maar viel hij nadien een beetje terug. Zaterdag werd de veldrijder uit Brecht eerste belofte, zondag vijfde belofte. “In een cross bij de profs is dat niet zo belangrijk”, beweerde Vandeputte. “Dat ik in Hamme eerste belofte werd, is goed voor het moreel. Daar had ik het in het begin wat lastig. Wellicht omdat het lang geleden was dat ik competitie betwistte. Mijn tweede wedstrijdhelft was goed. Want ik keerde terug vanuit ongeveer 25ste positie. In Overijse was ik heel goed weg. Dat parcours ligt me niet zo goed. Want het gaat er op en af. De afdalingen gingen goed, bergop was het minder. Ik denk dat ik op Timo Kielich en Ryan Kamp, in Overijse eerste en tweede belofte, precies één minuut toegaf. Op die omloop is dat voor mij niet slecht.”