Niels Vandeputte out met breuk ruggenwervel: “Perfect herstellen is nu enige wat telt”

“Bij de eerste balk schoot ik uit mijn klikpedaal waardoor ik op de tweede balk landde”, vertelt Vandeputte. “Ik viel met mijn gezicht en mijn nek op die balk. Want daar heb ik schaafwonden. Of ik ook met mijn rug bovenop die balk landde weet ik niet. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ik bij de val een ruggenwervel brak. In de kliniek moest ik plat liggen tot een juiste diagnose kon worden gesteld. Ik kreeg een korset, maar stevig spannen doet dat niet. Ik kan bewegen, ik kan wandelen, ik kan zitten. Dat korset moet ervoor zorgen dat de breuk recht herstelt.”

BK Meulebeke niet haalbaar

Uiteraard mag Vandeputte met die breuk niet fietsen. “Na twee weken mag ik een eerste keer op controle”, verduidelijkt de crosser uit Brecht. “Als alles goed gaat zal ik na die controle oefeningen mogen doen, vermoed ik. Wanneer ik opnieuw zal mogen fietsen weet ik niet. Denk niet dat ik het Belgisch kampioenschap in Meulebeke van 10 januari zal halen. Dat lijkt me niet erg realistisch. Ik hoop dat ik deze winter nog een cross zal kunnen rijden. In het slechtste geval lukt dat niet meer. Dan zal ik het wegseizoen wat vroeger dan gewoonlijk aanvangen. Dat is een scenario waar ik nu nog niet aan denk. Op dit moment is perfect herstellen het voornaamste. Zodat ik later geen last meer heb van die breuk.”

Geen schrik voor balkjes

Wat het allerbelangrijkste is. Als hij deze winter nog aan crossen toekomt zal Vandeputte niet aarzelen om over balken te springen. “Ik heb geen schrik opgedaan, tijdens de verkenning zaterdag had ik gewoon pech”, benadrukt Niels Vandeputte. “Negen keer op tien gebeurt er niets, zaterdag was die ene keer dat het fout ging. Inderdaad, ik keerde vorige donderdag terug van een stage met de ploeg in Benicassim. Door twee weken niet te mogen fietsen zal ik niet alles kwijt zijn van de arbeid die ik op stage leverde.”

