Niels Vandenbroucke (Harelbeke) kijkt uit naar komst Zwevezele: “Seizoen in schoonheid proberen afsluiten”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AHet seizoen in schoonheid proberen afsluiten, dat is de ambitie van Niels Vandenbroucke, de aanvoerder van RC Harelbeke. Zaterdagavond zakt SKV Zwevezele, de club die eind dit seizoen stopt, naar het Forestiersstadion af.

“Een West-Vlaams duel, niet echt een derby, maar toch een toffe wedstrijd”, vindt de 31-jarige Vandenbroucke. “Bij de bezoekers zullen we heel wat bekende gezichten zien, want de voorbije jaren stonden we vaak tegenover elkaar. Ook al stopt Zwevezele, de uitslagen van de voorbije weken laten zien dat de spelers nog altijd gemotiveerd zijn om er het beste van te maken.”

Dat zijn ze ook bij Harelbeke. Het is niet iedereen gegeven om Zelzate in eigen nest te kloppen. “We mogen fier zijn op onze prestatie van vorige zondag”, benadrukt Vandenbroucke. “Het klopt dat wij niets meer te winnen of te verliezen hebben. Voor de start van de competitie werden we door enkele ploegen als degradatiekandidaat gezien. Met een jonge groep bewezen we het tegendeel, we kwamen nooit in de gevarenzone. Chapeau voor iedereen. Nu moeten we enkel nog proberen in schoonheid af te sluiten, zodat ons elan niet wordt gebroken.”

Vrijschopspecialist

Bij Zwevezele loopt iemand die dat elan kan onderbreken. “Stan Braem is een spits die met de ogen dicht scoort”, beseft de linksvoetige Vandenbroucke. “We zullen hem zaterdagavond in de gaten moeten houden. Tijdens de tactische bespreking zal trainer Derveaux zonder twijfel enige aandacht aan hem besteden. Voor het overige proberen wij toch veelal uit te gaan van de eigen sterkte. Dat gaan we ook zaterdagavond doen.”

Standaardsituaties kunnen daarbij een Harelbeeks wapen zijn. Linksachter Vandenbroucke zit aan twee goals – een rechtstreekse vrije trap én een strafschop op Zelzate – en een aantal assists. “De tijd die we als amateurclub hebben is te kort om veel te trainen op stilstaande fasen”, benadrukt de Harelbeekse vrijschopspecialist, die deze zomer aan zijn zevende campagne bij de Ratten begint. “Bepaalde looplijnen worden wel uitgelegd en herhaald. Als je die kwaliteit hebt, moet je er gebruik van maken. Dit seizoen is er niet alleen op mijn vrije trappen gescoord, maar ook op die van andere spelers.

Tweede nationale A: RC Harelbeke - SKV Zwevezele: zaterdag 2 april om 18 uur

