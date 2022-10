Niels Vandenbroucke bezorgt RC Harelbeke volle buit met late penaltygoal: “Mijn verantwoordelijkheid genomen”

Geen Ernest Nfor bij de thuisploeg. Hij zat een gele strafdag uit. “In de eerste helft had Wetteren meer balbezit”, vond Niels Vandenbroucke. “Zij dwongen twee goeie kansen af, maar in de omschakeling prikten wij toch drie keer goed tegen. Op één van die counters kwamen we op voorsprong. Meteen na de hervatting waren wij onze voorsprong al kwijt. Nadien zaten we redelijk goed in de wedstrijd. Wetteren bleef het meeste balbezit hebben, maar wij kwamen een tweede keer op voorsprong. Net nadat wij een goeie kans op 3-1 lieten liggen, stelden de bezoekers gelijk. Voor ons een stevige domper.”

Tweede driepunter

Toch liep het voor Harelbeke alsnog goed af. In de slotminuut ging de bal op de stip. “Een terechte strafschop”, aldus Vandenbroucke. “Want het was een duidelijk contact tussen een bezoekende verdediger en de ingevallen Balcaen. Aan mij om de verantwoordelijkheid te nemen en die strafschop te benutten. Wat ook gebeurde. Voor ons waren deze drie punten heel noodzakelijk. Het was ook al van de eerste speeldag geleden dat we konden winnen. Thuis tegen Zelzate was dat misschien een gevleide driepunter. Los daarvan denk ik dat we al een paar punten meer hadden kunnen sprokkelen. Thuis tegen de beloften van Zulte Waregem slikten we in de toegevoegde tijd de gelijkmaker. Dat hadden twee punten meer kunnen zijn. Op Torhout verloren we, maar maakten we zeker aanspraak op een punt.”