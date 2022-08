Niels Van Praet is jongste bondsafgevaardigde van het land: “De koers kreeg ik met de paplepel mee”

WielrennenMet zijn achttien lentes is Niels Van Praet de jongste bondsofficial van het land. Sinds 2018 is hij op de koers al actief als operator. Nu is hij ook volwaardige afgevaardigde van Cycling Vlaanderen. Hoewel de weg nog zeer lang is en de betrokkene er zeer rustig bij blijft, lijkt de weg naar een mooie bondscarrière open te liggen.

Vier jaar geleden begon Niels Van Praet zijn activiteiten bij Cycling Vlaanderen. “Ik volgde toen de koersen als operator. Dat hield in dat ik me bezighield met de administratie en het gebruik van de camera aan de finish. Op zich is dat een belangrijke job, want je hebt uiteraard goede beelden nodig om een correcte uitslag op te maken. Het provinciaal kampioenschap voor juniores was één van mijn eerste opdrachten. In Sint-Martens-Bodegem gaf Remco Evenepoel toen een geweldige show weg. Ilan Van Wilder – toch ook een fantastische coureur – werd tweede op minuten achterstand. Sinds dit jaar treed ik aan als official.”

Familietraditie

Menigeen zal zich de vraag stellen waarom Niels Van Praet niet zelf actief koerst, maar voor een carrière uit de spots kiest. “Opa Frans Vanhaesendonck was destijds voorzitter van de Egmontspurters in Machelen. Daardoor was mijn mama meteen vertrouwd met de koers. Ook langs papa’s kant was het een en al koers wat de klok sloeg. Papa (Danny, red.) is al jaren bondsafgevaardigde. Hetzelfde geldt trouwens voor zijn broers Paul en Emiel. Ik kreeg de koers dus met de paplepel mee. Zelf fiets ik wel veel, maar niet competitief. Thuis stonden ze daar ook niet echt voor te springen wegens te gevaarlijk (lacht).”

Groeimarge

Gezien zijn jonge leeftijd kan Niels Van Praet verder klimmen in de hiërarchie. “Ik ben daar niet echt mee bezig. Het is gewoon leuk nu. Ik heb er net mijn humaniorastudies opzitten. In september begin ik aan de VUB een studie farmaceutische wetenschappen. Dat kan het verdere verloop bepalen. Nationaal commissaris waren zou een logische volgende stap zijn, maar ik weet zelfs niet wanneer ik dat examen zou kunnen doen. Nationaal commissaris elite of commissaris bij de UCI is nog veel verder van mijn bed.”