Niels Van De Vel loodst Zwarte Leeuw naar eerste thuiszege van het seizoen: “Eindelijk eens loon naar werken gekregen”

voetbal derde nationale BHet is hekkensluiter Zwarte Leeuw dan toch gelukt. Na zes thuismatchen zonder zege hielden de Leeuwen afgelopen weekend tegen Witgoor voor het eerst dit seizoen de drie punten in Rijkevorsel. Matchwinnaar Niels Van De Vel knikte vijf minuten voor tijd de winning goal tegen de netten: 2-1.

Al voor de wedstrijd hing er letterlijk vuurwerk in de Rijkevorselse lucht. “Het duel tegen Witgoor leefde duidelijk bij onze fanatieke thuisaanhang, dat voor het nodige vuurwerk had gezorgd”, vertelt Van De Vel. “Als je die mensen daarvoor dan kan bedanken met de eerste thuiszege van het seizoen, is dat bijzonder leuk. Zeker omdat ze dat ook verdienen, want ondanks de tegenvallende resultaten blijven ze ons door en dik steunen.”

Keihard blijven werken

De Leeuwen hadden voor dit weekend amper één schamele zege achter hun naam. “Daarom deed het ook zo’n deugd om eindelijk nog eens te kunnen proeven van de overwinning. En al zeker na vorige week, want die 7-1-pandoering tegen Wezel kwam echt wel heel hard aan. Anderzijds moet je gewoon verder en dat hebben we gedaan door die offday te vergeten en keihard te werken op training deze week.”

Ook tegen Witgoor toonde Zwarte Leeuw een voorbeeldige mentaliteit. “Zelfs toen de bezoekers er tien minuten voor tijd 1-1 van maakten zijn we er in blijven geloven en dat siert deze groep. We hebben tenslotte al heel wat tegenslagen te verwerken gekregen dit seizoen, maar toch laat niemand de kopjes hangen. We blijven met z’n allen knokken tot het bittere einde. Al is het natuurlijk wel bijzonder leuk om dan ook eens loon naar werken te krijgen.”

Stevig feestje gebouwd

Het was uiteindelijk Van De Vel die zijn ploeg een eerste thuiszege van het seizoen bezorgde. “Op het moment dat ik die bal zag binnengaan, viel er een enorme last van mijn schouders. Al bleef het ook nadien nog wel opletten, want het zou niet de eerste keer geweest zijn dat we in de slotfase de zege nog uit handen gaven. Gelukkig liep het dit keer zo’n vaart niet en konden we eindelijk nog eens een stevig feestje bouwen.”

Zwarte Leeuw: Ceusters, Neefs, De Roos, Defossez, Simons, Verboven (56’ Dupont), Lambrechts, Van De Vel, Jochems, Faria Da Silva, Van De Vreede (22’ Lauryssen, 90’ Van Looveren).

Witgoor: Arrazola, Van Roy, Engelen, Slegers, Boonen, Geerts, Hulsmans, Van Genechten, Naessens, Calor (79’ Swerten), Blockx.

Doelpunten: 37’ Faria Da Silva (1-0), 80’ Blockx (1-1), 87’ Van De Vel (2-1).

Geel: Hulsmans, Naessens, Neefs, Van Roy.

