Niels Van De Vel krijgt met Zwarte Leeuw het bezoek van Nijlen: “We moeten dringend efficiënter worden”

Met een nul op zes hebben de Leeuwen hun start compleet gemist. “We waren voetballend nochtans zeker niet minder dan Diest en Houtvenne, maar we moeten dringend efficiënter worden”, weet Van De Vel. “We creëren bijvoorbeeld kansen genoeg, maar we hebben momenteel veel te veel nodig om te scoren. Al ben ik ervan overtuigd dat het wel goed komt. We moeten gewoon keihard blijven werken en erin blijven geloven en dan volgen de goals vanzelf.”

Niet verschuilen achter blessures

Zwarte Leeuw kan daarvoor dit weekend hoogstwaarschijnlijk niet rekenen op aanvaller Steven Van De Vreede. “Net als Quinten Simons (spierscheur, red.) is hij vorige week tegen Houtvenne niet ongehavend uit de strijd gekomen. Tel daarbij ook nog eens de zware blessure van Sebbe De Beukelaer en je weet dat de spoeling bijzonder dun wordt. Al wil ik me daar niet achter verschuilen. Natuurlijk boeten we zonder die jongens aan kwaliteit in, maar het is dan aan andere gasten om hun kans te grijpen. Bovendien heeft het toch geen zin om te zeuren over de afwezigen. We moeten verder met de jongens die wel beschikbaar zijn en er op die manier het beste van proberen te maken.”

Net als Zwarte Leeuw heeft ook Nijlen met een schamele één op zes niet de beste competitiestart achter de rug. “Daarom moeten beide ploegen dit weekend eigenlijk al willen, want we kunnen de punten allebei heel goed gebruiken. Daardoor verwacht ik ook een match op het scherp van de snee. Ik hoop alleen dat de puntennood niet verlammend gaat werken zodat we toch nog een leuke match krijgen. Het is per slot van rekening een mooie affiche.”

Team helpen met polyvalentie

Omwille van de goed gevulde lappenmand zou Van De Vel dit weekend wel eens een andere rol kunnen krijgen. “De trainer weet dat hij met mij makkelijk kan schuiven en dat ik dat ook met plezier doe voor de ploeg. Zo heb ik vorig seizoen ook lange tijd achterin gespeeld terwijl ik van nature een middenvelder ben. Het belangrijkste is dat ik het team kan helpen met mijn polyvalentie zodat de afwezigheid van bepaalde jongens niet in de kopjes gaat sluipen bij anderen. We moeten ons proberen op te trekken aan het best degelijke spel van de afgelopen weken en daar op verder bouwen.”

