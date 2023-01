Niels Van De Vel geeft rode lantaarn door met Zwarte Leeuw: “Als we deze lijn kunnen doortrekken, zie ik ons niet zakken”

voetbal derde nationale BVan op sterven na dood naar springlevend. Die metamorfose onderging Zwarte Leeuw de laatste weken. Zo boekten Niels Van De Vel en co. zaterdag in de kelderkraker tegen Diest (0-2) een derde zege in vier matchen, waardoor de Leeuwen niet langer laatst staan.

Met Zwarte Leeuw en Diest stonden zaterdag respectievelijk de laatste en de voorlaatste voor dit weekend tegenover elkaar. “We wisten dus maar al te goed wat er op het spel stond”, vertelt Van De Vel. “Als we dit weekend bijvoorbeeld verloren hadden, was de 4-0-zege van vorige week tegen Wijgmaal niets meer waard geweest, maar gelukkig is het zo’n vaart niet gelopen. Het was misschien niet altijd even mooi, maar we stonden er wel als team. Bovendien waren de betere kansen wel voor ons, waardoor het al bij al een dik verdiende zege was.”

Niet langer vogel voor de kat

Met een tien op twaalf pakten de Leeuwen in hun laatste vier matchen dubbel zoveel punten als in de dertien wedstrijden daarvoor. “Ondanks de tegenvallende resultaten voor december hebben we wel op geen enkel moment de kopjes laten hangen. We zijn altijd keihard blijven werken en daarvoor worden we nu eindelijk beloond. Al zijn we er natuurlijk nog niet. Anderzijds is het ondertussen wel duidelijk dat we niet langer een vogel voor de kat zijn. Integendeel zelfs. Als we deze lijn kunnen doortrekken, zie ik ons niet direct zakken.”

De 28-jarige Van De Vel trekt volgend seizoen wel naar buur Hoogstraten. “De sportieve kans die zij me gaven, kon ik onmogelijk laten liggen. Ik word er tenslotte ook niet jonger op, waardoor het nu of nooit is als ik de stap hogerop nog wil zetten. Dat is trouwens niet de enige reden waarom ik de knoop vrij snel heb doorgehakt. Nu moet ik daar ook niet meer aan denken en kan ik vrijuit spelen. Zo ga ik er alles aan doen om Zwarte Leeuw te behoeden voor de degradatie zodat ik mijn periode hier op een mooie manier kan afsluiten.”

Diest: Rosala, Claessens, Schoors, Habarugira, Briels, Schodts B. (64’ Van Loock), Achnak (64’ Schodts G.), Goulding (77’ Masala Eloko), Gölpek, Hupperts, Matuta.

Zwarte Leeuw: Ceusters, Neefs, Meyvis, Defossez, Simons, Lambrechts, Verboven (82’ De Vrij), Van De Vel, Dupont, Faria Da Silva (57’ Elharchi), Jochems.

Doelpunten: 2’ Faria Da Silva (0-1), 69’ Jochems (0-2).

Geel: Claessens, Gölpek, Van De Vel.

