Niels Reynvoet en Willem Verbeke voor een sterk programma in Belgian Rally Championship 2023

Niels Reynvoet heeft zijn plannen voor het seizoen 2023 bekend gemaakt. De 31-jarige Oost-Vlaming blijft actief in het Belgian Rally Championship, maar met de nadruk op de Citroën C3 Rally Cup 2023. Reynvoet doet het in 2023 met zijn oude co Willem Verbeke en dat achter het stuur van een Citroën C3 Rally2 uit de ateliers van DG Sport uit Theux.

Niels Reynvoet won in 2022 de 6 Uur van Kortrijk met een Skoda Fabia en stond in de Aarova Rally en de TAC Rally met diezelfde wagen op het podium en hij gaat in 2023 op zijn elan door, al wisselt hij wel van bolide.

“Ik ga in 2023 de Citroën C3 Rally Cup 2023 betwisten”, aldus Niels, voor wie het bedrijf van zijn vader, Orfys, de belangrijkste sponsor van het rallyprogramma is. “Dat maakt dat we met de Franse bolide aan de slag gaan en dan is DG Sport de uitgelezen partner. Het team kent de auto als geen ander en de keuze lag dus voor de hand. Uiteraard starten we met ambitie in de competitie voor de C3, maar ook het Belgian Rally Championship telt voor ons. Uiteraard zal het één en ander ook afhangen van de concurrentie en we moeten de wagen zo snel mogelijk onder de knie krijgen. Daarom gaan we voor het seizoen nog in de Vogezen testen.”

Start in South Belgian

Het programma start in de South Belgian Rally, gevolgd door de TAC, de Wallonie, Ieper, de East Belgian en de Spa Rally. “Daar voegen wij nog de Omloop en de Aarova aan toe”, gaat Reynvoet verder. “De Haspengouw kunnen we omwille van de geboorte van ons tweede kindje, niet afwerken.”

De keuze om opnieuw met Willem Verbeke aan de slag te gaan is ook weloverwogen: “Ik boekte in het verleden al succes met Willen en dat gaan we nu opnieuw proberen. Hij is ook mijn stiefbroer en het is gewoon veel eenvoudiger om de planning in te vullen, vooral omdat hij ook bij ons werkt. Ik wil trouwens ook al mijn trouwe partners Orfys Rental Cars, Fleetassistance, Mig Motors, AMC Parts, Plenion en Stellantis & You Belgium bedanken die dit mooie programma mogelijk maken.”

Afspraak Niels Reynvoet op 19 maart in de South Belgian Rally.