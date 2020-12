Niels Platteau gaat in 2021 als individuele renner voort: “Het werk slorpte veel tijd op”

Wielrennen Elite z/cVolgend seizoen zal Niels Platteau niet langer als renner van S-Bikes Agu in het peloton uitkomen. De eliterenner zonder contract zal voortaan in een zwarte trui als individuele renner koersen. Verschillende factoren speelden een rol bij deze drastische beslissing, maar de Denderhoutemnaar wijst in de eerste plaats toch naar het werk.

De beslissing om weg te gaan bij S-Bikes Agu hing al een tijdje in de lucht. “Het klopt dat ik niet langer op dezelfde golflengte zat als het bestuur. Een verschillende mening hebben kan gebeuren. Om die reden kan je niemand iets verwijten. Ik vond gewoon dat het beter was om mijn conclusies te trekken. Toch moet er meer gekeken worden naar mijn arbeidssituatie. Ik werk als ergotherapeut in de zorgsector. Het werk slorpte veel tijd op de voorbije maanden.”

Hectische periode

Beroepshalve werkt Niels Platteau in het woonzorgcentrum Meredal in Erpe-Mere. “Tijdens de eerste lockdown bleven we gespaard van corona. In de tweede periode hadden we er wel mee af te rekenen. Plots was het alle hens aan dek. Ik heb nog veel vakantiedagen open staan. Die kon ik niet opnemen door de drukte. We merkten dat ouderen sociaal meer geïsoleerd raakten. Dat waren voor mij emotionele momenten. Ik begrijp dat het voor de overheid niet makkelijk is om de gezondheidsvoorwaarden af te wegen tegen de mentale impact. Gelukkig kunnen onze bewoners nu opnieuw bezoek ontvangen onder dezelfde voorwaarden als alle andere burgers.”

Quote Ik had de trainingen net hervat, toen het virus toesloeg. Meteen diende ik twintig dagen te herstellen. Nu ben ik stilletjes weer aan de slag gegaan Niels Platteau

Niels Platteau kwam zelf in contact met corona. Deels kon hij nu zelf meemaken waar andere mensen doorheen moesten. “Een maand geleden raakte ik ondanks alle preventieve maatregelen toch zelf besmet. Ik had alle symptomen behalve koorts: smaak- en geurverlies, keelpijn, druk op de borst. Het haalde mijn hele voorbereiding op de komende campagne door elkaar. Ik had na het seizoen vijf weken rust ingebouwd. Die periode was langer dan gebruikelijk, maar ik had die weken echt nodig om mentaal de batterijen weer op te laden. Ik had de trainingen net hervat, toen het virus toesloeg. Meteen diende ik twintig dagen te herstellen. Nu ben ik stilletjes weer aan de slag gegaan. Ik verloor drie kilogram lichaamsgewicht. Dat was zowat het enige voordeel. (lacht) Conditioneel liep ik een achterstand op, maar niet extreem.”

Nieuwe doelen

Door zelfstandig voort te koersen weet Niels Platteau dat hij zijn doelen moeten bijschaven. “Ik kijk vooral naar het regionale circuit. In het verleden ben ik fan geworden van de kermiskoersen bij de profs. Daar wil ik voort werk van maken. Het is momenteel niet makkelijk om concrete koerswensen uit te spreken. Hoeveel koersen zullen er effectief doorgaan? Zullen burgemeesters of virologen roet in het eten gooien? In het verleden heb ik nog de kleuren van het Van Eyck Team verdedigd. Misschien was het een inschattingsfout van mij om daar weg te gaan. Misschien kan die tijd terugkomen als ik goed presteer. We zien wel. Ik wil in de eerste plaats opnieuw plezier hebben in het peloton.”

