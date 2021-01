Niels Pittomvils timmert aan de weg naar Tokio

In 2020 kon Pittomvils zich nauwelijks tonen. Een gouden plak op het BK meerkamp was z’n enige belangrijke wapenfeit. De 28-jarige tienkamper moest lang revalideren na een zware blessure en hij voerde een trainerswissel door. Intussen is de alleskunner uit Heusden-Zolder weer goed op dreef. Hij oogt klaar om in 2021 een gooi te doen naar de Olympische Spelen.

De voorbije maanden werkte Pittomvils hard op training in de Leuvense indoorhal. “De trainingen gaan zeer goed”, zegt hij. “Ik heb serieuze stappen gezet. Het is alleen een beetje raar om af te wachten of en wanneer er wedstrijden zullen komen. Dat is het enige vervelende punt. Gelukkig krijgen wij als topsporters de mogelijkheid om in zaal te kunnen trainen in de topsporthal. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik nu veel in m’n eentje moet trainen, maar het zijn nu eenmaal omstandigheden die we niet in de hand hebben.”

Trainerswissel

In 2020 voerde de meerkamper een paar wijzigingen door in z’n omkadering. “Vorig jaar was een moeilijk jaar doordat ik lange tijd moest revalideren en ik veranderde van trainer. Daardoor heb ik veel fysiek werk links laten liggen. Maar nu staat alles veel beter op punt. Mijn hoofdcoach Joffray Baune coördineert de trainingen in samenwerking met de andere trainers. We staan nu veel verder dan vorig jaar.” In 2015 nam Pittomvils al eens deel aan een WK. Maar zoals iedere atleet droomt hij ervan om te schitteren op de Spelen. “Op de Spelen geraken is nog altijd mijn ultieme doel. Dat kan via de uitgezuiverde wereldranglijst (top 24) of via de rechtstreeks limiet (red. 8350 punten), die erg hoog ligt. Maar dat vind ik niet onhaalbaar. Maar alles zal perfect moeten meezitten wil ik die limiet halen. Het is bovendien koffiedik kijken waar ik wedstrijdkansen zal krijgen. Het enige wat ik kan doen is me zo goed mogelijk voorbereiden zodat ik er zal staan zodra het moet.”

7-kamp in Frankrijk

In België is het nog even wachten op indooractie, Pittomvils trekt daarom naar Frankrijk. “Voor de eliteatleten zouden er nog wedstrijden komen vanaf februari. De federatie wil daar alles aan doen. Maar daar is nog geen duidelijkheid over. Intussen heb ik al één meerkamp vastgelegd in Clermont- Ferrand. Zo’n kans mag ik niet laten liggen, want ik heb wedstrijdritme nodig.” De nieuwe trainingsaanpak werpt z’n vruchten af. “We werken nu veel consequenter aan de werkpunten. Die hebben we goed in kaart gebracht en week na week proberen we stappen te zetten en trede per trede naar boven te gaan. We zetten vooral systematisch in op de zwakke punten.”