Niels Merckx vindt nieuwe wieleruitdaging in tandem: “Sander Alaerts moet me blindelings vertrouwen”

Hoe kwam Niels Merckx in contact met de slechtziende Sander Alaerts? “Een tijdje geleden las ik op de sociale media dat Sander Alaerts als slechtziende renner geen vaste partner op de fiets meer had. Hij deed een oproep naar potentiële kandidaten. Het bericht sprak me aan en daarop contacteerde ik hem. Van het een kwam het ander. We spraken af en het klikte tussen ons meteen. Hij woont in Diest, ik in Tielt-Winge. Dat is een voordeel.”

Grote aanpassing

Hoewel Niels Merckx over de nodige ervaring beschikt, moest hij toch ferm aanpassen. “Je kunt het rijden op een tandem niet vergelijken met het rijden op een gewone fiets. Het sturen is helemaal anders. Je moet op elkaar ingespeeld geraken. Het evenwicht is een moeilijke zaak. Je kunt bijvoorbeeld nauwelijks rechtstaan op de trappers. In de bochten moet je voorzichtiger zijn. Sander moet me blindelings kunnen vertrouwen (Niels Merckx excuseert zich bijna voor de terechte woordspeling, red.). Ik ben zijn piloot. Sander heeft een ‘kokerzicht’. Hij heeft me eens een bril gegeven, zodat ik zijn zicht kon ervaren. Dat is echt zeer beperkt. Desondanks levert hij fantastische prestaties op de fiets. Zeker één keer per week trainen we samen. We hebben intussen al twee koersen samen afgewerkt en dat vlotte prima. Donderdag starten we samen in het criterium in Herentals. Naar volgend seizoen toe willen we graag deelnemen aan manches van de wereldbeker.”