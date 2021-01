Niels Merckx officieel bij Baloise-Trek Lions: “Mijn trui verandert, maar ik blijf dezelfde”

In welke mate voelde het deze week anders aan om te trainen, Niels Merckx? Het antwoord is nuchter. “Uiteraard was het wel plezant om tot een nieuwe ploeg te horen, maar de trainingen verliepen zoals normaal. Door corona kan ik nog niet over alle kledij beschikken, maar dat is een detail. Het deed me wel wat om plots tot de WhatsAppgroep van de ploeg te behoren. Plots staat je naam tussen die van Toon Aerts, Lars van der Haar of Sven Nys. Of de mensen me nog op straat nog zullen herkennen? Dat hoeft voor mij niet. Ik wil dat men mij herkent door mijn prestaties op de fiets, niet door mijn kledij. Mijn trui verandert, maar ik blijf dezelfde.”

Nieuwe fiets

Veranderen van fiets houdt in dat er ook van fiets veranderd wordt. Niels Merckx bevestigt. “Bij Baloise-Trek rijdt men op fietsen van Trek uiteraard. Een andere fiets betekent toch altijd dat het even wennen wordt voor een renner. Het is steeds een hele zoektocht naar de juiste afstelling. Gelukkig heb ik nog veel tijd om alles tot de puntjes af te stellen. Het gaat soms om millimeters, maar die onooglijke details kunnen belangrijk zijn. Op dit moment heb ik al een goed gevoel op de fiets, maar wijzigingen kunnen nog aangebracht worden.”

Vreemde eend

Als wegrenner binnen een team van veldrijders is Niels Merckx uiteraard de vreemde vogel in het gezelschap. “Momenteel train ik met enkele vaste trainingsmakkers in de buurt van Overijse. De jaagpaden langs de rivier gebruik ik enkel voor rustige hersteltrainingen. Het zal nog even duren, vooraleer ik met de nieuwe ploegmakkers train. Corona maakt het er niet makkelijker op. In mei sluit ik bij hen aan. Tot die tijd werk ik enkele kermiskoersen af, maar ik zoek ook naar een paar een leuke uitdagingen. Ik denk dan aan een lange afstandsraces of een wedstrijd op gravel. In april ga ik in ieder geval met Baloise-Trek mee op stage naar Mallorca.”