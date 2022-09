Niels Merckx keert terug naar elitepeloton in trui van VP Consulting: “Rustig blijven en genieten”

Wielrennen elites zonder contractNiels Merckx is de laatste Belgische winnaar van de Ronde van Vlaams-Brabant. Nadien was hij even aan de slag bij Baloise-Trek, maar de Tielt-Wingenaar besliste daarna om een stap terug te zetten. Hij richtte zich voornamelijk op de Gran Fondo’s. Nu acht Merckx de tijd rijp om opnieuw in het peloton uit te komen bij de elites zonder contract.

De voorbije twee seizoenen kwam Niels Merckx (sporadisch) op individuele basis uit in het peloton. Het accent lag op de Gran Fondo’s. Nu heeft hij de knoop doorgehakt en besloten om in 2023 zijn comeback te maken bij de elites zonder contract. “Ik zal inderdaad opnieuw koersen. Daarom sloot ik me aan bij VP Colsulting. Het is eigenlijk een dubbel werking. Het voorbije jaar vormde ik letterlijk een tandem met Sander Alaerts. Sander is slechtziend en ik ben zijn begeleider op de fiets. Patrick Sempels van VP Colsulting engageerde zich om ons Tandemteam Doublepower-Project te ondersteunen. Op mijn beurt zal ik mij als eliterenner zonder contract aansluiten bij zijn team. Voor wat, hoort wat. Het lijkt me een logische slogan.”

Bijkomend voordeel

Niels Merckx ziet nog voordelen in de samenwerking tussen beide partijen. “Op deze manier kan ik opnieuw deelnemen aan enkele mooie interclubwedstrijden. Eventueel kan ik zelfs één of meerdere rittenwedstrijden voor mijn rekening nemen. Of ik de Gran Fondo’s dan heb afgezworen? Helemaal niet. Voor die wedstrijden zal ik nog altijd deel uitmaken van het Granfondoteam.be. Mijn hart ligt nu eenmaal bij dat soort wedstrijden. Ik zal wel wat aanpassingen aan mijn programma aanbrengen. Kwaliteit boven kwantiteit! Concreet betekent dit dat ik iets minder Gran Fondo’s zal betwisten, maar diegenen die in mijn agenda staan worden wel stevig in het rood gemarkeerd.”

Drukke agenda

Heeft Niels Merckx geen schrik dat de kalender overvol wordt? “Toch niet. Ik besef dat het een hele boterham is, maar ik in het verleden maakte ik ook al eens de combinatie tussen elites zonder contract en Gran Fondo’s. Toen bleek dat een succesvol recept te zijn. Ik zal mijn best doen om opnieuw te slagen. Ik kijk er ook al naar uit om met Sander Alaerts naar een hoger niveau te mikken. Ik ben benieuwd welke stappen we samen verder kunnen zetten om zijn droom waar te maken. Mijn slogan is duidelijk: rustig blijven en genieten van alles wat kan. Ik wil dan ook iedereen bedanken die vertrouwen heeft in mij.”

