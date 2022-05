Niels Marnegrave en Limburg United zwaar onderuit bij Donar Groningen: “Hebben een mooi seizoen niet in schoonheid kunnen afsluiten”

Zwakke tweede helft

Niels Marnegrave

“Jammer dat we een mooi seizoen niet in schoonheid konden afsluiten”, stelde Luikenaar Marnegrave vlak na de partij in Groningen. “Ik blijf bij mijn standpunt. We hebben deze uitschakeling te danken aan onze thuisnederlaag. Toen zat er volgens mij veel meer in. Als we met een voorsprong naar Groningen waren gekomen dan kregen we een ander verhaal. In de eerste helft speelden we sterk en waren we zeker de evenknie van Donar. Na de rust werden we overklast. In defense lieten we het compleet afweten. Eens die kloof op het bord konden we geen vuist meer maken. Het is een zwaar seizoen geweest met als hoogtepunt het winnen van de beker van België. De eerste prijs voor Limburg United en dat had niemand verwacht tegen Oostende. Ook in de Silver League deden we het uitstekend en in de play-offs waren we sterk tegen Spirou Charleroi.”