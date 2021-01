Niels Marnegrave en Limburg United ontvangen zondag Luik: “Zorgen dat de punten in Hasselt blijven”

BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUEDe bekeruitschakeling tegen Kangoeroes Mechelen zal zeker nog enkele weken nazinderen bij Limburg United. Zondagnamiddag komt in de competitie Luik, de ex-club van coach Sacha Massot, in de Alverberg langs.

Voor kapitein Niels Marnegrave als Luikenaar een speciale wedstrijd, toch? “Het is altijd mooi om tegen Luik te spelen, maar een speciale band heb ik niet met die club”, stelt de ervaren 33-jarige point-guard. “De wedstrijden tegen Bergen zijn wel speciaal voor mij, want daar begon mijn carrière.”

Jijzelf speelde afgelopen zondag ijzersterk in Mechelen. Je bent weer top na vorig seizoen een lange revalidatie?

“Dit seizoen kreeg ik af te rekenen met een kleine blessure, maar het gaat uitstekend. Ik voel dat ik weer naar mijn oude niveau aan het groeien ben. Ik probeer in defense de jongeren te sturen en zelfs aanvallend krijg ik veel vertrouwen van de staf. Zo scoorde ik in Mechelen negen punten en pakte ik vijf rebounds. Na de blamage thuis tegen Kangoeroes moesten we in Mechelen iets rechtzetten.”

Dus jullie ontvangen Luik met vertrouwen?

“Die bekeruitschakeling komt hard aan, want dit seizoen was een unieke kans om door te stoten naar de finale. Met de komst van Luik moeten we die knop omdraaien. Het is weer competitie en daarin wonnen we onze laatste twee wedstrijden tegen Leuven Bears. Of we Luik met vertrouwen ontvangen, omdat we zondag wonnen tegen Mechelen, is nog een groot vraagteken. Een wedstrijd winnen is geen garantie op succes in de volgende match.”

Met alle respect. Willen jullie nog iets maken van dit seizoen dan moet Luik voor de bijl, toch?

“Absoluut. Oostende is een klasse te sterk voor ons. De andere clubs moeten we aankunnen. Teams als Luik zijn op papier misschien minder gewapend dan ons, maar we mogen ze niet onderschatten. De Luikenaars spelen tegen hun ex-coach en zullen extra gemotiveerd aan de opworp verschijnen. Bovendien is Luik niet meer het kleine broertje van vorig seizoen. Zelfs toen waren het moeilijke wedstrijden voor ons, want in Luik verloren we zelfs.”

“Vorig seizoen moest Luik soms krabbelen om aan genoeg spelers te geraken. Die tijd is voorbij. Hun bank is sterker geworden en onder de borden hebben ze lengte en kracht met Amaury Gorgemans. Bovendien weet Milos Bojovic nog elke wedstrijd vlot de weg naar de ring te vinden. Een groot voordeel kan zijn dat Luik vrijdag nog in actie komt bij Spirou Charleroi. Soit, wij moeten de focus veertig minuten aanhouden en zorgen dat de punten in Hasselt blijven.”

