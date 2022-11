Niels Loriers met FC Lebbeke tegen Lyra-Lierse: “Tegenstander staat momenteel zwaar onder zijn mogelijkheden geklasseerd”

Niels Loriers (26) beseft dat men bij FC Lebbeke best niet te veel naar de huidige rangschikking kijkt. “Een verplaatsing naar Lyra-Lierse is steeds een lastige zaak. De tegenstander staat momenteel zwaar onder zijn mogelijkheden geklasseerd. Vorig jaar was Lyra-Lierse een topploeg in de reeks die de eindronde mocht spelen. Zo gek veel veranderde daar in het tussenseizoen niet. Zij beschikken over veel individuele kwaliteiten. In principe is het niet op Lyra-Lierse dat we de punten zouden moeten pakken. Anderzijds staan we op dit moment niet op die positie dat we punten kunnen laten liggen. Om aanspraak te kunnen maken op puntengewin zullen we wel met een goed plan voor de dag moeten komen en ons daar dan ook aan houden. Ik heb er vertrouwen in.”