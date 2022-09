Niels Heyvaert gaat met Sporting Kampenhout in eigen huis kopje-onder tegen Houtvenne: “Nog stappen zetten als ploeg”

Opnieuw benadeeld

“Het zal voor ons zaak zijn om uit zulke matchen te leren en stappen te zetten als ploeg, want na die 0-2 was er in principe nog genoeg tijd over om één en ander recht te trekken”, oordeelt Niels Heyvaert. “Nu, het was op zich wel heel frustrerend omdat we al voor de tweede week op rij op een cruciaal moment benadeeld werden door het scheidsrechterlijke trio. In Termien kregen we een onterechte penalty tegen die ons die verlossende zege kostte en nu was er dus die overduidelijke handsbal. Maar nadien zijn we bijna niet meer gevaarlijk geweest, op dat schot van Vangrunderbeek na. Te weinig om aanspraak op puntengewin te maken tegen een volwassen ploeg, die best wel een goede indruk naliet. Blijkbaar fungeren ze een beetje als satellietclub van Westerlo en dat was er aan te zien ook met iemand als Joeri Dequevy in de rangen.”