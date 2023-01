Niels Hermans (Thes Sport): “Thuis tegen Sporting Charleroi B weer aanknopen met een overwinning”

voetbal eerste nationaleMet één op zes hebben ze bij Thes Sport het nieuwe jaar niet goed ingezet. Vorig weekend werd wel onverdiend nipt verloren bij Francs Borains. In de slotfase gaven de boys van T1 Patrick Witters de zege uit handen. Keeperstrainer Niels Hermans weet dat er vragen worden gesteld over de mindere gang van zaken en wil toch graag de puntjes op de i zetten.

De buitenwereld heeft precies plezier dat het dit seizoen niet van een leien dakje loopt.

“Thuis tegen Ninove speelden we zwak en verdienden we niet meer dan die brilscore”, valt leerkracht Hermans meteen met de deur in huis. “In Borains speelden we een sterke partij. Alleen konden we die voorsprong niet behouden en in de slotminuut zag Thes nog een strafschop door de neus geboord na duidelijk handspel. We kregen de meeste en beste kansen. Coomans trof de dwarsligger en een kwartier voor tijd bracht Marnick Vermijl ons verdiend op voorsprong. In drie minuten tijd scoorde Borains twee keer. Eerst de onvermijdelijke Chevalier. Het doelpunt van Lavie was volgens mij buitenspel.”

“We kunnen het niet wegsteken dat het dit seizoen allemaal niet meezit”, vervolgt Hermans uit Helchteren. “Onze prestaties zijn inderdaad met ups en downs. De reden? Die weet ik wel aan te halen zonder rond de pot te draaien. De buitenwereld heeft precies plezier dat het dit seizoen niet van een leien dakje loopt. Nochtans denk ik dat veel zogenaamde voetbalkenners vaak vergeten dat eerste nationale een zware reeks is geworden. In eerste instantie is meer dan de helft profclubs. Die factor speelt zeker mee. De jongens bij ons moeten nog gaan werken. Er waren de midweekwedstrijden en ook ons bekerduel tegen KV Oostende. Dat kruipt allemaal in de kleren.”

“Als je als voorbeeld kijkt naar de broertjes Vermijl, die postbode zijn. Ze moeten in het midden van de nacht uit de veren en met een zwaar programma is dat allemaal niet evident. Bovendien hebben de toppers uit onze reeks zich versterkt. Patro Eisden, La Louvière en Club Luik zijn teams die vlot kunnen meedraaien in 1B en ook die ambitie koesteren om te promoveren. De eerste drie van de reeks zetten de stap naar 1B. Logisch dat die ploegen zelfs tijdens het seizoen versterking binnenhalen. Onlangs haalde Patro Eisden nog een spits met Elvis Mehanovic van SK Tongeren.”

“Of we voldoende kwaliteit hebben om aan te leunen bij de subtop? Ab-so-luut. (fel) We zijn een goed voetballende ploeg en ik moet eerlijk toegeven: tegen ploegen die komen spelen met een laag blok, hebben we het moeilijk om openingen te creëren. Ook bleven we niet gespaard van blessureleed en zijn we vaak te afhankelijk van onze spits Adriano Bertaccini. Maar deze groep heeft voldoende kwaliteiten om te strijden voor een plaats bij de eerste zes.”

“Tegen de U23 van Charleroi moeten we opnieuw de draad oppikken met een overwinning”, weet de 36-jarige Hermans. “Als we ons spelpeil van in Borains kunnen brengen, ben ik overtuigd dat de drie punten in Tessenderlo blijven. We rekenen op de steun van onze aanhang. We staan op een achtste plaats, maar mogen zeker een paar plaatsen hoger mikken. Iedereen is nog steeds gemotiveerd en wil dit seizoen uitpakken met klinkende resultaten. Het kan toch niet altijd tegenzitten, hé.”

“Hoe ik de toekomst kan inschatten voor onze jonge getalenteerde doelman Arno Valkenaers? Ik ben zijn trainer en het is heerlijk om met hem te kunnen samenwerken. Hij staat open om bij te leren. Als we fases bespreken, zitten we vaak op dezelfde golflengte. Hij wil natuurlijk terug naar het profstatuut. Op het einde van het seizoen zal hij Thes Sport verlaten. Terug naar KV Mechelen? Dat staat nog niet vast.”

“Of hij klaar is voor de stap naar de Jupiler Pro League? Op die vraag moet ik antwoorden in twee richtingen. In de eerste plaats heeft hij sinds zijn twee jaar bij Thes Sport enorme progressie geboekt. Dat kwam uiteraard door te spelen. Je kan op training veel oefenen en situaties creëren, maar alleen door wedstrijden te spelen kan je de nodige ervaring opdoen. Hij is dit seizoen completer geworden. Technisch is Valkenaers een goede keeper. Zijn voetenwerk en het uitkomen op hoge ballen is enorm verbeterd. Weet je wat zijn sterkste wapen is? Nooit stress hebben, een belangrijke factor voor een doelman. Arno Valkenaers lijkt wel een ijskonijn. (lacht) Werkpunten? Nog meer de wet dicteren in zijn zone en niet bang zijn om te roepen. Maar daar zijn we mee bezig.”

“Om terug te komen op je vraag of hij klaar is voor het hoogste niveau. Als straks enkele keepers vertrekken, zal er zeker een mogelijkheid zijn om ergens tweede doelman te worden. Een goede keuze? Ik ben van mening dat hij zeker nog een paar jaar veel moet spelen. Dat kan het best bij een toffe club uit 1B. Uiteraard moet hij de keuze maken.”

“Wat mijn toekomst betreft? Ik ben reeds vijf jaar bij deze prachtige club. Alles is hier perfect in orde. Natuurlijk heb ik ook mijn persoonlijke ambities en blijft het een doelstelling om prof te worden in de Jupiler Pro League. Gelukkig heb ik Jos Beckx als goede vriend. Regelmatig gaan we samen een koffie drinken en praten over mijn werk bij Thes en soms ook over de toekomst. Ik ben zeker klaar voor die stap hogerop, maar zal Thes niet verlaten voor een onvoorspelbaar avontuur. Eerst alle focus naar dit seizoen. We moeten trachten zo snel mogelijk weer bij de subtop aan te sluiten. Laten we beginnen met zaterdagavond te winnen van Charleroi B.”

