Niels Elewaut schenkt Lokeren-Temse drie punten met héérlijke treffer: “Hopelijk ben ik nu vertrokken”

Minuut 82 in Wetteren - Lokeren-Temse. Beide ploegen hadden elkaar tot op dat moment vrij goed in evenwicht gehouden. Boulaouali had de bezoekers op voorsprong getrapt voor de pauze, Vispoel maakte in de tweede helft gelijk. Ook Hans Cornelis had geen makkelijke wedstrijd gezien. “Op de tegenaanval waren ze in de eerste fase van de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg. Vooral de snelle Mitu kon ons geregeld pijn doen.”

Pas na het eerste doelpunt knokten de Lokeraars zich in de wedstrijd. “Toen konden we de regie wel in handen nemen. Alleen konden we daar vooral na de pauze te weinig van profiteren. Ik ben blij dat we op vlak van inzet en wilskracht onze voet naast die van Wetteren konden zetten. Voorts speelden we te stereotiep.”

Tot Niels Elewaut diepgang zocht op de linkerflank en Lokeren-Temse met een héérlijk lobje via de lat drie punten schonk. Een bloedmooi doelpunt. “Ach, er was een beetje geluk mee gemoeid”, bleef de matchwinnaar kalm. “Zelfs op training zou zoiets niet altijd lukken. Al had ik de doelman wel degelijk uit z'n doel zien staan en was het de bedoeling hem te lobben.”

Concurrentie

Was z’n afwerking fantastisch, dan was z’n looplijn richting achterlijn dat evenzeer. Precies de reden waarom hij Janssen iets na het uur mocht komen vervangen. Elewaut ging diep, Boualouali loodste hem erdoor. “Wetteren was toen hoger gaan voetballen, waardoor er meer ruimte in de rug kwam te liggen”, verklaart coach Cornelis z'n wissel. “Alleen maakten we daar te weinig gebruik van, wat ik met de inbreng van Elewaut probeerde op te lossen.”

Elewaut als blikopener, dus. Op veel speelminuten, laat staan basisplaatsen, heeft Elewaut de voorbije weken nog niet veel mogen rekenen. “De concurrentie in de aanval is groot”, beseft Elewaut, die in Wetteren pas z’n eerste doelpunt van het seizoen wist te scoren. “En als aanvaller word je nu eenmaal afgerekend op statistieken. Hopelijk ben ik nu vetrokken en kan in nog beslissend zijn.”

