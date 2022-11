Niels Elewaut en Lokeren-Temse maatje te klein voor KV Mechelen: “De tegendoelpunten kwamen te gemakkelijk”

Daknam had zich nog eens opgeladen - all set voor een bekersprookje. Meer dan 4000 supporters in de tribune, lange rijen aan de ingang, over- en weergezang - wij zijn van Lokeren. Peter Maes gaf de aftrap, bekende koppen uit het Belgische voetbal op de hoofdtribune. Cupsfeertje. “Amai, super.” de ogen van Niels Elewaut fonkelen als hij over de ambiance praat. Even daarvoor had Alexander Maes naast het veld al gemompeld: “Hopelijk hebben we de fans kunnen overtuigen.” Z’n sportief directeur haalde die twijfel weg.

“Voor zulke wedstrijden, in die omstandigheden, doe je het”, vervolgde Elewaut. “Ook voor Mechelen moet het leuk zijn om naar hier te komen. Da’s toch een mooie affiche. Als je dan ziet hoeveel volk hier is. Chapeau voor de supporters.”

Klasseverschil

Ietwat verwacht sloeg het enthousiasme in de tribune initieel over op het veld. Lokeren-Temse probéérde KV Mechelen bij de keel te grijpen. “De coach had gevraagd om ons spel te brengen. We wilden absoluut niet voor ons eigen doel kamperen”, bevestigde Elewaut.

De thuisploeg voetbalde bijgevolg aardig mee, zeker in de eerste helft. “We werden niet overlopen of kapotgespeeld", vond Elewaut. “Al bij al een verdienstelijke wedstrijd.”

Alleen komt talent àltijd bovendrijven. De lange pass van Hairemans, de mooie controle en perfecte afwerking van Schoofs. “Uiteraard merkte je op sommige momenten het klassenverschil. Als ze echt gingen voetballen, zag je vrij snel dat Mechelen een paar niveaus hoger speelt. Eens ze versnelden, werd het moeilijk om stand te houden.”

Of zoals Steven Defour achteraf verklaarde op de persconferentie: “Eens die openingsgoal viel, hebben wij de voetballende kwaliteiten om op zoek te gang naar extra doelpunten.”

Een tweede, derde, vierde én vijfde volgde. Tot ontgoocheling van coach Hans Cornelis: “De tegentreffers kwamen te gemakkelijk, dat viel me tegen.” Elewaut vulde aan: “0-5 vind ik overdreven.”

Cornelis nog eens: “Ik weet niet precies hoeveel, maar vlak voor het derde tegendoelpunt mogen ze de bal rustig rondspelen. Als ik het op veld had gestaan, had dat geen waar geweest. (lachje) Ik had er al in ‘geroefeld’.”

Ook Elewaut had te makkelijke tegengoals gezien. “Maar oké, voor de club en supporters was het een mooie wedstrijd.”

Harelbeke

Net daarom is de teleurstelling niet al te groot. “Er is wel een béétje ontgoocheling, maar je moet ook realistisch zijn. We zijn blij dat we in deze ronde geraakt zijn en zo’n toffe affiche hebben mogen spelen. Dus veel impact heeft deze nederlaag niet.”

Alle focus moet immers al op Harelbeke, de volgende tegenstander in de competitie. Daarin moet Lokeren-Temse wél dringend punten pakken, weet ook Elewaut. “Competitie blijft het allerbelangrijkste. Als we winnen van Harelbeke, is deze wedstrijd alweer vergeten.”

Lokeren-Temse: Merckx, El Banouhi (62’ Djanganga), Boujouh (84’ Diallo), Casagolda (64’ Vermeiren), Van Moerzeke, Janssen (62’ Boulaouali), De Wilde, Pogba, De Neve, Vercauteren (64’ Elewaut).

KV Mechelen: Thoelen, Walsh, Hairemans (64’ Robberechts), Malede (64’ Soelle Soelle), Storm (83’ Hernandez), Schoofs (64’ Van Hecke), Van Hoorenbeeck, Da Cruz (78’ Oum Gouet), Peyre, Bates, Verstraeten.

Doelpunten: 21’ Schoofs (0-1), 42’ Malede (0-2), 50’ Malede (0-3), 61’ Da Cruz (0-4), 86’ Van Hecke (0-5).

Geel: Boujouh, Verstraete.

