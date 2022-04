Niels Driesen is de Limburgse optie op een goed resultaat in de Ster: “Schade beperken in de tijdrit”

voetbal eerste nationale Steven De Groot en Rupel Boom ontvangen Francs Borains voor match van de waarheid: “Alleen een zege volstaat”

Goed nieuws voor de Rupel Boom-familie afgelopen week, want ook zij kregen hun licentie voor eerste nationale. Blijft nog de vraag of ze die nodig zullen hebben, want op sportief vlak blijven de Steenbakkers op de sukkel. Na de deugddoende zege tegen Patro Eisden volgde opnieuw een nul op zes en is de foutenmarge in de laatste drie wedstrijden van het seizoen zo goed als nihil. Coach Steven De Groot hoopt dan ook dat hij komende zondag tegen Francs Borains op het beste Rupel Boom kan rekenen. De opdracht is in elk geval duidelijk.

