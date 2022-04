Niels Driesen is beste Limburger in 43ste Ster, eindwinst is voor Deen Tobias Svarre

Wielrennen JuniorenDe Deen Tobias Svarre heeft de 43ste editie van de Trixxo Ster van Zuid-Limburg gewonnen. Hij had genoeg aan winst in de tijdrit en de eerste etappe om voor de eindzege te gaan. Limburgse overwinningen waren er niet in de eerste editie onder organisator Erik Stevens. Niels Driesen kroonde zich tot beste Limburger. “Ik heb niet echt meer geprobeerd in de slotrit. Ik heb gekoerst in functie van mijn klassement. Tevreden? Toch wel, ik sta op het podium”, zegt Niels Driesen.

Bracht de Ster van Zuid-Limburg voldoende spankracht? De meningen waren verdeeld, maar feit is dat er na de proloog alleen maar gespurt werd voor de winst. Dat is ook koers natuurlijk, ook al had bijvoorbeeld Jarno Widar (Crabbe Toitures) daar een ander idee over. Hij had het over een slappe editie, zonder uitdagingen. Daar was organisator Erik Stevens het niet mee eens. “Het zijn natuurlijk de renners die de koers moeten maken, hé en ik verbied niemand om initiatief te nemen”, reageerde Stevens.

Balen beste Belgische ploeg

De eindwinst ging net als in 2012, 2013, 2015, 2018 en 2019 naar een Deen. Veel moeite moest de 17-jarige Tobias Svarre daar niet voor doen want na zijn overwinningen in de proloog en de eerste rit, nam geen enkele ploeg het initiatief om de leidersplaats van de Deen aan te vallen. In de zaterdagrit waren er enkele voorzichtige pogingen, maar de Denen hielden de koers stevig in handen. De beste Belgische formatie was andermaal Acrog Balen. Naast de rood-witte trui voor Niels Driesen, pakten de Balen-mannen ook de groene puntentrui en de trui voor de beste jongere. Die waren beide voor Liam Van Bylen, de ritwinnaar op zaterdag.

Driesen is tevreden

“Ik ben blij met mijn trui van beste Limburger”, vertelt Niels Driesen. “Ik had de slotrit wel wat pittiger verwacht, dan waren er misschien nog grotere verschillen gemaakt. Het was al snel duidelijk dat het opnieuw op een massaspurt zou uitdraaien. Ik heb geprobeerd om goed vooraan te koersen. Ik had zeker de kans om iets te proberen, maar eerlijk, de benen waren op. Ik blik tevreden terug op de vierdaagse. Jammer van de tijdrit, want ik was er kort bij. En ja, het had voor mij best wel wat pittiger mogen zijn.”

