Niels De Rooze pakt eerste medaille op BK, maar buigt voor Vince Gerits: “Blij, al is zilver ook wat zuur”

Finale met zeven

“Woensdag heb ik mijn positie op de fiets laten herbekijken”, verduidelijkte hij. “Van dan af heb ik weer een goed gevoel. Dat gewring in het begin van de koers is niet mijn ding. Maar ik heb niet gepanikeerd. Ik wist dat ik goed was. In de laatste ronde kwam het peloton heel dicht. Enkel David Desmecht kon de sprong maken. Hij ging meteen naar de kop. Gelukkig, zonder hem waren we niet voorop gebleven.”

Beetje zuur

Met amper een handvol seconden voorsprong draaiden de zeven leiders de dorpskom van St-Lievens-Houtem op. “Ik zat aan het wiel van Gerits”, ging De Rooze verder. “Van hem weet ik dat hij een hele snelle aanhef heeft. Ik kwam dicht, maar wellicht was deze tweede plaats het hoogst haalbare. Ben blij dat ik voor het eerst het podium van een BK haal. Anderzijds is dit een beetje zuur want een BK zo dicht bij huis. Gerits was vandaag niet de beste, maar in een sprint is hij altijd de snelste. Vooraf had ik gezegd dat hij een belangrijke kandidaat was op deze titel. Dus mag ik niet ontevreden zijn. Toen het op twee kilometer van de streep stilviel ging ik op rechts even door. Hij was de enige die meeging.”