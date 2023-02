Niels De Rooze bereidt zich voor het eerst in vier jaar in Spanje voor: “Ik zou graag eens tien koersen winnen”

wielrennen elite z/cVoor het eerst in vier jaar werkt Niels De Rooze (30) nog eens een stage in Spanje af. Deze week probeert hij op conditioneel vlak de puntjes op de i te zetten. Zondag 26 februari rijdt hij Gent-Staden.

“Minstens even goed doen als vorig seizoen”, vat De Rooze z’n ambitie voor 2023 samen. “Ik won zes koersen, maar moest door een sleutelbeenbreuk half september het seizoen vroegtijdig afbreken. Net nadat ik van mijn laatste vier wedstrijden er drie won. Zes overwinningen, dat is een beetje mijn aantal. Ik zou graag eens aan tien zeges geraken. In deze sterke ploeg wordt het niet eenvoudig om tien keer te winnen.”

Beker van België

Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen versterkte zich met onder meer Kenneth Caethoven, Gilles Borra, Lars Van Coppenolle en Sven Noels. De ploeg beschikte al over Ciske Aneca, Mathias Vanoverberghe, Jens Vandenbogaerde, Maxime Farazijn en Emiel Planckaert. “Als we elkaar een beetje verstaan, moeten voor onze ploeg hele mooie dingen mogelijk zijn”, gaat de eliterenner zonder contract voort. “De ploeg schreef in voor de Beker van België. Galmaarden op 14 mei is de eerste manche. Het klassement kan er al in een bepaalde vorm worden gegoten. Verrebroek, Deurne, Nieuwkerken-Waas, Berlare, allemaal vlakke parcoursen. Galmaarden zal een mooie koers zijn, Wervik ook. Sta ik na de eerste twee of drie manches goed, kan ik er voor gaan.”

Zilver op BK

De Rooze vermoedt dat een interclubzege nog altijd binnen z’n mogelijkheden ligt. Hij greep eind augustus van vorig jaar in St.-Lievens-Houtem nipt naast de Belgische titel. Vince Gerits, intussen prof bij Team Flanders-Baloise, was hem te vlug af. “Jawel, ik heb daar al vaak aan gedacht”, geeft de postbode uit Oudenaarde toe. “Op training ben ik daar enkele keren gepasseerd. Dan komt dat automatisch terug. Daar is niets meer aan te veranderen.”

“Ik hoop dit jaar op het elan van het einde van vorig seizoen door te gaan. Net voor het BK paste ik mijn fietspositie aan en raakte ik verlost van een vervelend hamstringletsel. Door die sleutelbeenbreuk was ik verplicht langer te rusten dan andere jaren. Ik denk dat het mij deugd deed. Uit een test bij Vitori blijkt dat mijn basisconditie goed is. Van trainer Michiel Stockman krijg ik een programmaatje voor Spanje mee.”

