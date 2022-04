Niels De Maeyer en FC Oppuurs tuimelen na zeven jaar uit eerste provinciale en staan voor metamorfose: “We zijn nog niet dood”

Het doek is gevallen voor FC Oppuurs. De troepen van Niels De Maeyer kunnen de achterstand op Antonia en Vosselaar niet meer overbruggen in de laatste twee wedstrijden en zo degraderen ze na zeven jaar opnieuw naar tweede provinciale. Een mogelijk algemeen forfait van Rapid Leest met schrapping van de punten bracht nog even hoop op de redding, maar nu dat definitief van de baan lijkt , berusten de Klein-Brabanders in hun lot. Al kijken ze tegelijkertijd wel al ambitieus vooruit naar volgend seizoen, want dan ziet FC Oppuurs er voor het eerst in jaren, helemaal anders uit.

“Een van de redenen waarom we ons niet redden, is dat we nooit een reeks konden neerzetten”, analyseert Oppuurs-coach Niels De Maeyer. “Zelfs een zes op zes zat er nooit in en dat zegt eigenlijk genoeg. Een overwinning kreeg nooit een vervolg en daardoor geraakten we nooit echt weg uit de gevarenzone. Na een opsteker volgde steevast een nederlaag, of die nu verdiend was of niet. Als je zelf zes kansen krijgt, maar niet of amper scoort en de tegenstander doet dat wel uit de helft van de mogelijkheden, dan is dat een kwestie van kwaliteit.”

Kantelmomenten

“Dat het niet kan dat we na al die jaren plots niet meer kunnen voetballen? Dat klopt, maar het was altijd wel iets. Ik had nooit het gevoel dat we op ons sterkst stonden. En tegelijkertijd vond ik ook nooit dat we machteloos stonden tegenover een tegenstander. (denkt na) Het coronajaar deed ons geen deugd en als je dan onderaan staat, zitten de kantelmomenten ook vaker tegen. Zo vorige week nog tegen Geel. We gaven amper een kans weg, misten een penalty en slikten toch een tegengoal op een van hun zeldzame mogelijkheden. Dat was het verhaal van ons seizoen.”

“Maar ondanks de degradatie laten we het hoofd niet hangen. We amuseren ons en willen nog het maximale uit die resterende twee wedstrijden halen. Daarna bereiden we ons voor om in tweede provinciale een rol van betekenis te spelen. Met mij als T1, absoluut. Ik neem mijn medeverantwoordelijkheid voor de degradatie, maar zie ze niet als reden om te vertrekken. Ik ben ambitieus genoeg om de club meteen weer hogerop te willen helpen. Al gaan we dat wel moeten doen met een heel andere kern dan de laatste jaren het geval was.”

Filosofie

“Van Jorrit Kerremans, Jonas Hoofd en Arne Ivens nemen we dit weekend afscheid in onze laatste thuiswedstrijd”, zegt secretaris Jef Lauwers. “Zij speelden respectievelijk sinds 2006, 2013 en 2019 bij de club en hangen hun schoenen aan de haak. We hopen hen een passend afscheid te kunnen geven na al die jaren trouwe dienst en hopelijk gaat dat nog gepaard met puntenwinst. Het doet een beetje pijn om na zeven jaar afscheid te moeten nemen van eerste provinciale, want we voelden ons goed in deze reeks. We hielden altijd goed stand, zelfs met enkele uitschieters, maar het coronajaar was er te veel aan.”

“Nu mikken we op een snelle terugkeer en dat doen met andere jongens, maar we blijven wel trouw aan onze filosofie. Oppuurs doet geen gekke dingen en houdt vast aan voetballers uit de buurt. Niet in het minst van in onze eigen jeugd. Zo werden onze provinciale reserven tweede in hun reeks met enkele talentvolle jongeren in de ploeg. We zijn dus nog niet dood.”

Transferoverzicht

Naast Kerremans, Hoofd en Ivens neemt Oppuurs afscheid van Gülsen (Wilrijk), Nick d’Hertefelt (Wintam) en doelmannen Coppens (FC Putte) en De Vos (?). Kalach, Stabel en Afkir stopten in de loop van het seizoen al. Bjorn Vleminckx hangt nu ook definitief de schoenen aan de haak, maar blijft T3.

Inkomende transfers zijn Jens Morissens (KGR Katelijne), Jonathan De Smet (Tisselt), Quinten D’Hoey (Rupel Boom), Matthias De Clercq (Rupel Boom), Lomme Maes (Rapid Leest), Thomas Van Linden (Rapid Leest), Milan Van den Broeck (Rapid Leest), Tibo Van Meulder (Bornem), Nathan Pepermans (Bornem), Rutger Schoeters (Bornem), Steve Van den Mooter (Bornem), Simon Van den Mooter (Bornem).