Niels De Clerck verrast het peloton en zichzelf in de slotrit van de Ster van Zuid-Limburg: “Eerste sprintzege ooit”

Wielrennen juniorenNiels De Clerck (EFC-L&R-AGS) heeft de slotrit in de 43ste editie van de Trixxo Ster van Zuid-Limburg gewonnen. De tweedejaarsjunior uit Dentergem was in de straten van Mopertingen (Bilzen) de beste in de pelotonspurt. Daarmee verraste hij niet alleen zijn collega’s, maar ook zichzelf. “Ik won nooit eerder een massaspurt. Ik wist zelfs niet dat ik het kon”, lacht Niels De Clerck.

De Ster van Zuid-Limburg is vierdaagse rittenkoers voor junioren over glooiende wegen. De voorbije jaren werden er pittige duels uitgevochten op de hellingen, maar de editie 2022 was er eentje voor de spurters. Eindwinnaar Tobias Svarre uit Denemarken was de beste in de proloog en hij pakte ook de eerste rit. Daarna was het aan Liam Van Bylen (Acrog Balen) om de sprint te winnen aan het einde van etappe 2 en op de slotdag was Niels De Clerck de snelste van het pak. “Ik had niet verwacht dat het drie dagen op rij een massaspurt zou worden”, reageert De Clerck. “Toen ik het roadbook zag, dacht ik aan een pittige wedstrijd, maar het was een vreemd parcours. Met veel draaien en keren. Het had voor mij best wel wat pittiger mogen zijn.”

Toch is de West-Vlaamse juniorenkampioen heel tevreden met de winst in de laatste rit. De Clerck is geen veelwinnaar. Vorig jaar pakte hij de provinciale titel, dit seizoen was hij al één keer succesvol. “Dat was na een solo. Eerlijk, ik wist niet dat ik een spurt in de benen had. Toch niet om te winnen. Ik ben wel snel, maar meestal doe ik mee voor de top tien”, lacht hij.

Juiste keuze

Dat het maandag tussen Opgrimbie en Mopertingen een sprint zou worden, was halfkoers al duidelijk. Twee renners reden een tijdje voor het peloton, maar bij in het ingaan van de tweede van vijf plaatselijke ronden, kwam iedereen weer samen. De ploeg van leider Svarre hield de koers goed in handen en in de slotfase geraakte er niemand meer weg. “Ik zat in de slotfase rond de tiende plaats. Plots was er voor mij een gat en daar ben ik ingesprongen. De juiste keuze, zo blijkt. Het was vroeg, maar ik heb standgehouden. Het is mijn tweede overwinning en ja, die smaakt naar meer.”

