Niels De Clerck na twee vierde plaatsen in Keizer der Junioren: “Ik zat iets te ver om in finale mee te doen voor ritwinst”

wielrennen juniorenVierde in Pittem, vierde in Koksijde, 31ste in de tijdrit in Wulpen. Niels De Clerck, de tweedejaarsjunior uit Oeselgem, was na de Keizer der Junioren tevreden met twee dichte ereplaatsen. In de eindstand werd hij 22ste op 24 seconden van laureaat Lars Vanden Heede.

“Zaterdag was Lars Vanden Heede echt de sterkste”, gaf De Clerck zondag meteen na de finish in Koksijde toe. “Tijdens de lus in de Vlaams Ardennen kwam hij op de vier hellingen als eerste boven. Zelf rondde ik de top van de Paterberg als vierde. Daar was ik mee met de besten. Eerst waren we met een twaalftal, daarna met circa dertig renners, maar in de plaatselijke ronden in Pittem kwam nog een grote groep terug, wat jammer was.”

Geen toptijdrit

Vanden Heede kon op het lokale circuit nog wegsnellen van iedereen. In de sprint om de tweede plaats, vijftien tellen na de ritwinnaar, werd Niels De Clerck vierde na Steffen De Schuyteneer en de Noor Tord Wikander. De pion van EFC-L&R-AGS verloor zondagvoormiddag tijdens de individuele tijdrit in Wulpen z’n vierde plaats in het individueel klassement. Over zes kilometer gaf hij negentien seconden toe op tijdritwinnaar De Schuyteneer.

“31ste in de tijdrit: dat is geen topprestatie”, vond De Clerck. “Zes kilometer is voor mij iets te kort. Bovendien is het in Wulpen een parcours voor mannen met veel power. Niet meteen iets voor mij. In de afsluitende etappe in en rond Koksijde was het moeilijk om iets te ondernemen, want de controle door de ploegmaats van leider Lars Vanden Heede was groot. Het toertje telt heel wat bochten, waardoor het toch een lastige rit werd.”

Eigen weg gezocht

De slotrit draaide uit op een massaspurt, gewonnen door de Brit Noah Hobbs. Niels De Clerck sprintte naar een puike vierde plaats. “In het gedrum probeerde ik mijn weg te zoeken”, ging hij voort. “Eigenlijk zat ik iets te ver om mee te doen voor ritwinst. Uiteindelijk ben ik content met de prestatie in deze Keizer der Junioren. Dit seizoen werk ik ook nog La Philippe Gilbert, een tweedaagse op 8 en 9 oktober, af. Dat wordt mijn afsluiter.”

Binnen de Lead Out Cycling Academy schuift Niels De Clerck door naar de beloftenwerking. Het team van Wim Feys trok voor 2023 met Bert Bolle, Joppe Heremans en Victor Vercouillie al drie andere nieuwkomers aan.

