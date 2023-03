Niels Dalemans en Laarne-Kalken winnen topper tegen Geraardsbergen: “4-1-nederlaag uit heenmatch rechtgezet”

Voetbal eerste provinciale Jentl Vankrun­kels­ven zet met Berg en Dal grote stap richting titel én beker: “Bekijken het week na week”

In eerste provinciale lijkt de titelstrijd in een beslissende plooi te liggen. Grote favoriet Berg en Dal deed de voorbije speeldag een gouden zaak. Het won zelf met 2-4 in Loenhout en zag hoe de grootste concurrenten een steek lieten vallen. In de komende drie thuiswedstrijden kan de Meerhoutse formatie het doek over de titelstrijd neerlaten.