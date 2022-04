Niels Crommen (Sint-Laureins) voor duel tegen FC Destelbergen: “We willen scherprechter spelen in titelstrijd”

“Ja, natuurlijk zijn we erop gebrand om de drie punten te pakken tegen Destelbergen. Vorig seizoen liep het in het onderlinge duel fout tussen beide ploegen. Twee rode kaarten, akkefietjes tussen supporters. En dan ben ik er ook wel op gebrand om met het mes tussen de tanden te strijden. Maar stunten wordt niet makkelijk. Offensief heeft Destelbergen kwaliteit in overvloed en we zullen top moeten zijn om hen te kloppen.”

Slechte generale repetitie

In de aanloop naar deze leuke affiche liet Sint-Laureins wel een steek vallen. Plat op de buik tegen SK Bellem. Crommen weet dat het tegen Destelbergen anders moet. “De eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht en speelden we behoorlijk goed. Maar in de tweede gaven we niet thuis en lieten we tegen een gehavend Bellem ons de kaas van het brood eten. Met alle respect voor die tegenstander, maar dat zijn natuurlijk punten die je niet mag laten liggen.”

Na de nederlaag tegen Bellem mocht Sint-Laureins definitief een kruis maken over de hoop op deelname aan de eindronde. Crommen weet dat zijn ploeg wat onder de verwachtingen bleef. “Vooraf werden we hoog ingeschat. Nummer drie of vier, outsider voor de titel. Zelf heb ik daar nooit in geloofd. Toch kunnen we niet tevreden zijn met een plaatsje in de middenmoot. Het afhaken van jongens als Matthias Cordonnier, Yannick Dooghe en Lucas Van De Walle en de blessurelast die niet min was. Het zijn toch excuses die kunnen tellen. We werden door de tegenstand en de media ook wat overschat.”

Blessurelast

Tot de spelers met behoorlijk wat blessurelast behoorde ook Crommen. Hij hoopt dat het slot van het seizoen voor nog wat zalf op de wonde zorgt. “In de voorbereiding was een barst in de heupkom de spelbreker en vroeg op het seizoen liep ik een stevige spierscheur op. Pas in februari kwam ik weer wat in beeld. Ik kreeg te horen dat ik de ploeg door mijn ervaring en mijn dash toch een meerwaarde bezorgde. Zelf vond ik het te weinig om er een goed gevoel bij te hebben. Maar we kregen de motor aan de praat en na een 15 op 15 was het geloof in de eindronde er weer. Merendree won met 1-5 aan ‘t Singelken. Boeken zo goed als dicht. Prijzen vallen er niet meer te rapen. Scherprechter willen we wel zijn. Destelbergen moet op geen geschenken rekenen, maar die van Kleit evenmin. Op die manier wordt het nog een leuk slot van het seizoen.”

