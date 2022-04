Niels Coussement (SKV Zwevezele): “Ik zal straks kunnen terugblikken op een mooie carrière”

“Vooraleer de beslissing van die licentie viel, had ik voor mezelf al uitgemaakt dat het mijn laatste seizoen in het voetbal zou worden”, legt de Koksijdenaar, die leraar lichamelijke opvoeding is, uit. “Ik ben er 31 en enkele maanden terug werd ik voor de tweede keer papa. Wat extra tijd vrijmaken voor het gezin was en blijft de bedoeling zodat het sowieso mijn afscheid aan het voetbal was geweest. Het gezinsleven zal nu alle prioriteiten genieten en ik ben ook blij dat ik mijn carrière kan stopzetten bij een heel toffe en familiale club.”

Mooie carrière

“Ik kan alvast terugblikken op een heel mooie carrière”, gaat Niels Coussement verder. “Ik begon mijn voetballoopbaan bij de jeugd van KV Oostende en kende mijn topjaren bij de kustploeg. Eén van de absolute sportieve hoogtepunten was de promotie met KVO naar eerste nationale. Daarna volgden SV Roeselare, Cercle Brugge, FC Knokke en de laatste zes seizoenen bij SKV Zwevezele. In totaal was ik een zestal jaar profvoetballer en kan ik toch straks terugblikken op een mooie carrière. Toen ik hoorde dat onze voorzitter de licentie niet had aangevraagd, werd mijn beslissing om te stoppen nog wat aangewakkerd vermits er hier in de regio van de Westkust niet meteen clubs van enig niveau zitten. Was VV Koksijde nog in tweede of derde nationale actief geweest, was er misschien nog een andere wending gekomen.”

Uitkijken naar mooie afsluiter

Vrijdagavond speelt SKV Zwevezele al op het veld van leider Sparta Petegem. Daarna volgen nog een verplaatsing naar Lokeren-Temse en een thuismatch tegen Menen. “Een mooi drieluik om te eindigen”, stelt Niels Coussement tot besluit. “We willen in schoonheid deze competitie afsluiten en in geheel mijn carrière heb ik nooit in zo’n toffe spelersgroep gespeeld. Een fantastische bende zal straks moeten uit elkaar gaan en dat gaat voor iedereen heel pijnlijk zijn. Vandaar dat we uitkijken naar een fenomenale aflsuiter met de spelers, de tariners, de fans en vooral ook met onze voorzitter Paul Degroote.”