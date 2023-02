Niels Bolle en KBK Ichtegem draaien mee in de middenmoot: “Geen druk voor deze fel verjongde ploeg”

“Eigenlijk staan we er nog beter voor dan wat het klassement doet uitschijnen”, steekt Niels Bolle van wal. “Op de openingsspeeldag werd onze overwinning tegen Beitem omgezet in een forfaitnederlaag, omdat we niet op tijd een juiste vergunning hadden ingediend. Sneu, want zo zagen we vier punten door onze neus geboord en stonden we een tijdlang op een degradatieplaats. Ondertussen hebben we met onze zes overwinningen stilaan een geruststellende afscheiding ingebouwd met de ploegen die onderaan voor het behoud zullen strijden. We lieten hier en daar ook al wat puntjes liggen die we wel konden pakken, maar we nemen daar vrede mee. Er is met deze jonge ploeg absoluut nog geen druk om een specifieke plaats in het klassement te behalen.”