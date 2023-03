Niel Meulemans heeft eerste overwinning van het seizoen op zak: “Ik wil minstens even goed doen als vorig jaar”

voetbal vierde provinciale C T1 Gregory Werbrouck viert zijn allereer­ste titel met SV De Ruiter: “Deze club heeft een uitsteken­de toekomstvi­sie”

Tweede keer, goede keer. Na de gemiste titelkans van vorige week was het nu wel raak voor vierdeprovincialer SV De Ruiter, dat zich op het veld van RC Harelbeke B tot kampioen kroonde. Een meer dan terechte kampioen, want in deze campagne noteerden we tot dusver slechts één verliesbeurt en één gelijkspel.