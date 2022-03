Niel Meulemans behaalt eerste zege in Budingen: “Dit vroege succes had ik niet verwacht”

WielrennenNauwelijks drie weekends heeft Niel Meulemans moeten wachten om zijn eerste overwinning als junior binnen te halen. In Budingen was hij de snelste van een selecte kopgroep van vier. In een sprint met vier haalde hij het van Jari Van De Sompel, Maxence Plas en Thomas Davids. De eerste winst werd nog niet meteen verwacht.

Voor Niel Meulemans is de vroege winst in Budingen meer dan een opsteker. “In de eerste koershelft bleef het nog vrij rustig. Halverwege de koers brak alles stilaan open. Het werd een afvallingsrace. Op drie ronden van het einde kon ik samen met Jari Van De Sompel, Maxence Plas en Thomas Davids wegspringen uit de uitgedunde kopgroep. De verstandhouding vooraan was dermate goed dat we konden standhouden tot de finish. Op tweehonderd meter van de meet heb ik zelf de sprint op gang gebracht. Het verschil was duidelijk; ik had een fietslengte voorsprong op Van De Sompel.”

Onverwachts succes

Niel Meulemans lijkt helemaal klaar te zijn om er de komende weken in te vliegen, maar dat beeld klopt niet helemaal. “Het is plezant om zo te openen. De eerste uitslagen zijn inderdaad bemoedigend. In Rijkevorsel werd ik in het eerste weekend al eens tweede. Ook toen was ik met een groepje van vier man in de aanval geweest. In Nokere kende ik zeven dagen later een mindere dag. In mijn derde koers had ik dus prijs. Dit vroege succes had ik niet verwacht. Mijn winter was niet denderend. Ik heb corona gehad en ben daar behoorlijk ziek van geweest. Twee weken heb ik niet kunnen trainen. Daarna moest ik opbouwen. Pas vanaf januari kwam er beterschap, maar intussen had ik wel al achterstand opgelopen. Blijkbaar heb ik die intussen toch ingehaald.”

Junior

Deze winter stapte Niel Meulemans over naar de juniores. Die overstap lijkt voor geen te grote problemen te zorgen. “Momenteel valt dat inderdaad mee. In de grotere koersen voel ik wel dat de afstand langer is, maar dat komt wel in orde. De komende weken richt ik me nog even op enkele kermiskoersen. Volgend weekend is er Neerijse. Ik weet nog niet wanneer ik voor het eerst geselecteerd zal worden voor een interclub, maar ik zal er klaar voor zijn.”