Niel Maertens aast met SV Rumbeke op sportieve revanche tegen Diksmuide: “Duel om naar uit te kijken”

“We doen het dit jaar uitstekend, ver boven de vooraf gestelde verwachtingen, want het is toch ons eerste volledige seizoen sinds de terugkeer op het hoogste provinciale niveau”, beaamt Niel Maertens. “Dat korte coronavoetbalseizoen kunnen we immers niet meerekenen.”

“We speelden een prima eerste ronde en konden die lijn na de jaarwisseling doortrekken. We openden 2022 weliswaar met een spijtig verlies in Boezinge, maar herpakten ons nadien met een puike 13 op 15. We waren ook de eerste ploeg die Wielsbeke in het verlies kon spelen”, weet Maertens. “Dat had een dubbel effect: wij gingen nadien op het winnende elan door, terwijl de leider sinds die nederlaag een serieuze dip kende met amper 2 op 15. Zo is er weer wat spanning in de strijd voor de titel en voor de eindrondetickets gekomen.”

Van Rumbeke naar Roeselare naar Rumbeke

“Toch lopen we niet op de feiten vooruit en blijven we het match per match bekijken. Ons doel is simpel: elke eerstvolgende match winnen en proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Vandaar dat we ook niet naar de resultaten van de concurrenten kijken”, stelt de zelfstandige in bestratingswerk. “Zaterdag azen we alvast op sportieve revanche tegen Diksmuide. De Diksmuidelingen kwamen bij ons met 1-3 winnen en nu willen we ginds die verliesbeurt rechtzetten. Het wordt op De Pluimen zeker een duel om naar uit te kijken.”

Bij SV Rumbeke krijgt de eigen jeugd volop de kans om door te groeien. De 23-jarige Niel Maertens is er één van de sprekende voorbeelden van. “Ik speelde tot mijn dertiende bij de jeugd van Rumbeke”, weet de Rumbeekse rechtsachter. “Daarna trok ik naar SV Roeselare waar ik tot en met de beloften voetbalde. Op mijn negentiende keerde ik terug naar de Rumbeekse heimat en vrij snel kreeg ik ook kansen om met het eerste elftal aan te treden.”

Eerste provinciale: SV Diksmuide - SV Rumbeke: zaterdag 12 maart om 19.0 uur