Niek Vandermarliere verschalkt met efficiënt Hoger-Op Veltem leider Bierbeek: “Onze momenten gekozen om toe te slaan”

Op speeldag vijf raakte ook KHO Bierbeek zijn maximum kwijt en moest het meteen een eerste keer in het zand bijten. Dat het uitgerekend HO Veltem was dat hen die eerste nederlaag toediende, was beslist geen toeval. De troepen van coach Vanhentenrijk zijn wel vaker een lastige klant voor de topploegen in eerste provinciale.

Aan goals geen gebrek in dit Leuvens burenduel en ook de spanning was zeker aanwezig, want na de pauze kon de wedstrijd alle kanten uit. “Klopt ja, al viel er op onze 1-2-voorsprong halverwege denk ik weinig af te dingen”, reageert uitblinker Niek Vandermarliere. “We kwamen heel snel 0-1 achter in de aanvangsfase en kenden na twintig minuten wat geluk toen die voorzet binnenwaaide en prompt de gelijkmaker opleverde. Maar nadien brachten we goed voetbal op de mat en zat er vrij veel diepgang in onze aanvallen. Dat was op dat moment misschien wel het grootste verschil met de thuisploeg. En uiteindelijk werden we daarvoor ook beloond met de 1-2 halfweg, waarbij ik in de zestien neergehaald werd en ploegmaat Lauwens de penalty omzette.”

In de tweede periode wijzigde het spelbeeld compleet en zette de leider alle zeilen bij om de achterstand nog goed te maken. “In dat derde kwart hadden we het echt heel moeilijk en zat er niet veel meer op dan te proberen stand te houden”, gaat Vandermarliere verder. “Echt veel uitgespeelde mogelijkheden moesten we niet prijsgeven, maar met nog twintig minuten op de klok viel de gelijkmaker dan toch. Hoe we er alsnog in slaagden om de winninggoal te maken? Blijkbaar konden we goed onze momenten kiezen om gevaarlijk te zijn. Zelf wist ik niet dat ik die kwaliteit in me had om op het juiste moment op de juiste plaats te staan, want ik speel normaal iets lager op het middenveld als centrale of zelfs verdedigende middenvelder. Maar ik zag dat er ruimte lag in de kleine rechthoek en de center vanaf links kwam exact op maat. Nadien was de veer gebroken bij Bierbeek en kwamen we niet meer in de problemen.”

Een belangrijke zege voor Veltem, dat hierdoor opschuift richting de ruime middenmoot van het klassement. “De afgelopen weken zat het niet altijd mee, maar deze overwinning bij de leider maakte veel goed en was wel een klein feestje waard’, knipoogt Niek Vandermarliere. “Het laatste dat we willen, is ons opnieuw moeten reppen om dat behoud in eerste te verzekeren. In principe hebben we een betere en vooral meer ervaren ploeg, hetgeen ons in staat moet stellen om in die linkerkolom te eindigen op het einde van het seizoen.”