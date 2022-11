Nicolas Verdoodt en Tempo Overijse spelen voor periodetitel in Anzegem: “Die eerste periodetitel zou geruststellend zijn”

“Het is een belangrijke wedstrijd”, is verdediger Nicolas Verdoodt duidelijk. “We weten dat het in Anzegem heel moeilijk zal worden om aan het langste eind te trekken. We zullen ons niveau in vergelijking met de vorige drie weken moeten opkrikken. Van onderschatting mag geen sprake zijn. We zijn wel klaar en trekken naar daar om de drie punten te pakken.”

“Op welk gebied kan het niveau opgekrikt worden? We moeten de domme tegendoelpunten - waar wij het zijn die in de fout gaan - vermijden. We kunnen ook nog meer ritme in ons spel leggen tijdens onze sterke momenten. Als we bovenaan willen meedraaien, dan moeten we die punten verbeteren.”

Een overwinning in Anzegem betekent dat Tempo Overijse de eerste periodetitel pakt. “Het zou geruststellend zijn om de eerste periodetitel op zak te hebben, maar een seizoen wordt gespeeld over dertig wedstrijden. We zullen proberen zo ver mogelijk te geraken en onze huidige positie te behouden.”

Moeilijke tegenstander

De Overijsenaren hebben er een goede week opzitten. De ruime 6-2-zege tegen Aalter heeft duidelijk deugd gedaan. “We boekten afgelopen weekend een mooie zege en uiteraard was iedereen daar tevreden mee. We hebben deze week gewerkt aan de punten die beter moeten en zullen zoals gezegd klaar zijn voor dit weekend.”

“Of ik de tegenstander ken? Ja, we hebben vorig jaar nog tegen hen gespeeld. Het is altijd een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Ze zijn relatief goed aan hun seizoen beginnen en staan in de top zes. We zullen dus moeten oppassen dit weekend.”

“Waar de sleutel tot succes zal liggen? Ik denk dat we al over alle kwaliteiten beschikken die er nodig zijn om dit weekend te winnen. Als we die kwaliteiten correct inzetten tijdens de wedstrijd en als we ons vanaf de eerste minuut concentreren dan hebben we een goede kans om de drie punten mee naar huis te nemen”, besluit Verdoodt.

