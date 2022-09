Nicolas Verdoodt en Tempo Overijse maken verplaatsing naar Kalken: “Zeker een tegenstander die we niet mogen onderschatten”

“Hoe ik nog terugblik op afgelopen weekend? We keken heel hard uit naar deze wedstrijd omdat het de eerste van het nieuwe seizoen was”, zegt Nicolas Verdoodt. “We zaten meteen goed in de wedstrijd, konden op het juiste moment scoren en lieten weinig ruimte aan de tegenstander. Er zijn nog dingen voor verbetering vatbaar, maar over het algemeen zijn we tevreden met onze prestatie.”

“Kalken wist ook de eerste wedstrijd te winnen en gaf toch blijk van een goede voorbereiding achter de rug te hebben. Het is dus zeker een tegenstander die we niet mogen onderschatten. Daarnaast is het wel zo dat wij over de kwaliteiten beschikken om er aan het langste eind te trekken. De ploeg staat er tijdens de trainingen. Ik hoop dus dat we de drie punten mee naar huis nemen.”

Vertrouwen

Het vertrouwen lijkt goed te zitten bij de Overijsenaren. “Dat klopt. Er is ook geen enkele reden waarom dat niet goed zou moeten zitten. We hebben een goede voorbereiding achter de rug, waarin we ver zijn geraakt in de Beker van België en we hebben onze eerste wedstrijd van de competitie weten te winnen.”

“Persoonlijk ben ik tevreden met de resultaten van de ploeg en van mijn aandeel daarin, maar tijdens dit begin van het seizoen heb ik wel met wat fysieke kwaaltjes gesukkeld. Het begin is dus wat wisselvallig verlopen voor mij, maar ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat dat geen impact heeft op de ploeg.”

De ambities dit seizoen zijn duidelijk. “Hoe hoog de lat ligt dit seizoen? We willen ons niet verstoppen en spelen voor de top van het klassement. Vorig jaar hebben we de kans laten liggen. Dit jaar doen we er alles aan om te promoveren. Het is uiteraard wel zo dat promoveren makkelijker gezegd is dan gedaan. We bekijken het zoals steeds match per match. Zelf zal ik alles doen om het vooropgestelde doel te behalen”, besluit Verdoodt.

