Nicolas Verdoodt en Tempo Overijse gaan nipt onderuit tegen Erpe-Mere United: “Het is niet door één wedstrijd dat we moeten beginnen twijfelen”

“We speelden een goede eerste helft, maar slaagden er niet in om onze kansen af te maken”, luidt de analyse van Nicolas Verdoodt. “We zagen af in het begin van de tweede helft. Toch gaven we niet veel kansen weg, maar Erpe-Mere United wist toch de winst te pakken. Bij ons ontbrak het aan realisme.”

“Of ik een verklaring heb? Er zijn van die dagen dat de bal er maar niet in wil. Het volstaat om geen goede dag te hebben en vertrouwen te missen. Een echte uitleg is er niet. Het is wel zo dat de teleurstelling groot is.”

“Deze wedstrijd kon ons de kans geven om minder stress te hebben over het klassement. We weten dat we geen recht meer hebben op een misstap. We mogen niet domweg nog punten laten liggen, dat is duidelijk. De druk is een beetje hoger dan voordien.”

Eindronde

“Zelf zit ik met spijt na zaterdag, maar we moeten vooruit en hebben geen andere keuze. We draaien een correct seizoen, mogen teleurgesteld zijn, maar de belangrijkste wedstrijden komen er nu aan en daarop moet de focus liggen.

“Dat het vertrouwen nog steeds aanwezig is? Iedereen steunt elkaar en trekt de anderen naar omhoog. Het is niet door één wedstrijd dat we moeten beginnen twijfelen. We maken nog steeds kans op de eindronde en dat is het belangrijkste. Er resten ons nog vijf wedstrijden in de reguliere competitie. We gaan proberen om zoals altijd nog zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en ons te kwalificeren voor de eindronde.”

“Wat daarvoor belangrijk zal zijn? Vertrouwen hebben in ons spel en hetzelfde ritme behouden voor en na de rust. Na die vijf matchen zullen we wel zien wat er mogelijk is”, besluit Verdoodt, die met Tempo Overijse wel op de vierde plaats blijft staan ondanks de nederlaag. Die vierde plaats geeft meer dan waarschijnlijk recht op deelname aan de eindronde.

