Nicolas Van Peteghem schenkt Jong Lede drie gouden punten op Lebbeke: “Dit is meer dan een bonus”

Voetbal derde nationale AEen maand geleden leek Jong Lede nog op sterven na door. Nu staat de ploeg op een ‘veilige’ plaats, al is dat zeer relatief. Feit is dat de Ledenaren na de knappe 1-2-winst in Lebbeke opnieuw hun lot in eigen handen hebben. Spannend was het duel alleszins. De winnende treffer kwam er pas in de blessuretijd.

Vooraf was men in Lede vast en zeker tevreden geweest met een punt bij vice-leider Lebbeke. Het werden er drie. Nicolas Van Peteghem werd de held van de avond bij de bezoekers. Hij lukte de winnende treffer. “Uiteraard voelde dit allemaal geweldig aan. In de kleedkamer en de kantine hebben we na afloop een klein feestje gebouwd. Dit is meer dan een bonus. Enkele weken geleden gaf niemand ons nog eens kans om ons te redden in derde nationale. Nu hebben we ons lot inderdaad weer in eigen handen. We zijn er nog niet, maar we hebben wel de juiste richting gekozen.”

Dubbeltje op zijn kant

Nicolas Van Peteghem beseft maar al te goed dat de het resultaat er anders had kunnen uitzien. “In de eerste helft kwamen we op voorsprong en op dat moment was dat misschien tegen de gang van het spel in. Na de rust had de thuisploeg het betere spel, maar veel kansen kregen ze aanvankelijk niet. We hebben in die fase te weinig gevoetbald om die tweede goal na te jagen. De gelijkmaker van Lebbeke was verdiend. In de slotfase kwamen er plots wel kansen. In de laatste minuut hadden we al eens een meerderheidssituatie voor het Lebbeekse doel, maar toen konden we het niet afmaken. Eén minuut later hadden we wel prijs. De Crick speelde Hellinckx aan in de zestien. Ik riep dat ik vrijstond, zodat Jarich de bal liet lopen. Plots stond ik helemaal alleen voor Aeyels en kon ik de beslissing forceren.”

Nieuwe topper

Nicolas Van Peteghem houdt ondanks de grote vreugde beide voeten op de grond. Een nieuwe topper komt er snel aan. “Volgende zaterdag nemen we het thuis op tegen Svelta Melsele. Nadien volgt er nog een confrontatie met Sint-Niklaas. In die twee wedstrijden kunnen we de zaken helemaal naar onze had zetten. Nogmaals we zijn op goede weg, maar de weg ligt vol obstakels.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke : Aeyels, Van Damme, Monday, Martin, Ben Abbès, Schuddinck (78’ De Coeyere), De Vlieger, Sey, De Pauw, Loriers, Van De Velde.

Jong Lede : Meulewaeter, Sylla, Verplancke, Van Poelvoorde, De Crick, Rosschaert, Hellinckx, Suma (37’ Bauwens), De Landtsheer.

Doelpunten : 37’ Bauwens (0-1), 80’ De Coeyere (1-1), 90’ Van Peteghem (1-2).