Nicolas Van Peteghem breekt voor Jong Lede de ban tegen Hamme (2-0): “Alleen de drie punten telden”

In de eerste helft toonde Jong Lede wel initiatief, maar tot uitgespeelde kansen kwam het niet. Aan de overzijde had doelman Meulewaeter eveneens weinig werk op te knappen. De strijd vond plaats op het middenveld, zodat de 0-0-score bij de rust logisch was. Na de rust kabbelde het spel rustig – zeer rustig – voort. Een kwartier voor affluiten pegelde Nicolas Van Peteghem de bal vanuit het niets dwars in de kruising. Nauwelijks drie minuten later wou Yorick Verplancke niet onderdoen. Op een gelijkaardige manier zette hij de 2-0-eindscore op het scorebord.

“De eerste helft was een maat voor niets geweest”, vertelt Nicolas Van Peteghem. “Hamme had weliswaar de bal, maar echte doelrijpe kansen kwamen er niet. We konden probleemloos standhouden. De 0-0 bij de rust was op zich wel billijk, maar we waren er niet tevreden mee. In deze fase van de competitie was één punt voor ons niet genoeg, vermits Melsele op zaterdag al punten had gepakt. Na de rust wijzigde het spelbeeld aanvankelijk niet echt. Diep in de tweede helft kreeg ik de bal perfect op de wreef. Als speler besef je op zo een moment onmiddellijk dat die bal zal binnengaan. Dat gebeurde ook. Het doelpunt van Verplancke mocht trouwens ook gezien worden.”

Kleine marge

Voor Jong Lede was de winst tegen Hamme welgekomen, maar het einde van de tunnel is nog niet helemaal in zicht. Van Peteghem bevestigt. “Alleen de drie punten telden voor ons. De manier waarop dat gebeurde, was minder belangrijk, al hebben we de zege ook niet gestolen. Er degraderen drie ploegen. Momenteel zijn we daar niet bij, maar de marge is zeer miniem. De komende weken spelen we tegen Sint-Niklaas en Melsele. Die duels worden uiterst belangrijk voor ons.”

Jong Lede: Meulewaeter, Van Hauwermeiren, Bauwens, Sylla, Van Peteghem, Verplancke, Van Poelvoorde, Pynaert (60’ Maviluka Zingula), Hellinckx, Suma (90’ Schockaert), Rosschaert (87’ Horninck).

Hamme: Van Haver, Smet, Ponnet, Penneman, Van Osselaer, De Witte, Lokando, Huygens (22’ Mbow (76’ De Pauw)), Boulahmoum, Claeys, Heyninck (66’ Kaba).

Doelpunten: 75’ Van Peteghem (1-0), 78’ Verplancke (2-0).

Geel: Lokando.

Lees ook: voetbal in derde nationale A