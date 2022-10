Nicolas Van Peteghem bezorgt Jong Lede gouden driepunter in Stekene: “Stuntzege was zelfs verdiend”

Nicolas Van Peteghem mocht tien minuten voor affluiten de kroon op het werk zetten. Vanop de penaltystip lukte hij de 1-2. “In de eerste helft kregen we al enkele goede kansen, maar kort voor de rust kregen we het deksel op de neus. Onze doelman beging een fout in de grote rechthoek en Avanti benutte de penalty. In die periode hadden we het even moeilijk en kwamen we er voetballend niet goed uit. Na de rust konden we wel opnieuw ons spel opdringen aan de thuisploeg. De oplossingen die we voor de rust even niet vonden, werden nu wel gevonden. Jari Bauwens kon een voorzet van mij benutten. We gingen daarna vol voor de drie punten. Tien minuten voor tijd kon ik op mijn beurt een elfmeter omzetten. Dit resultaat is opmerkelijk, maar onze stuntzege was zelfs verdiend.”