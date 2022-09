Nicolas Van Peteghem bezorgt Jong Lede eerste zege: “Van de eerste tot de laatste minuut gedomineerd”

Nicolas Van Peteghem scoorde de tweede treffer van Jong Lede en had dus een belangrijk aandeel in de winst in Anzegem. “Onze overwinning is meer dan verdiend. We hebben geen enkele kans weggegeven. Van de eerste tot de laatste minuut hebben wij gedomineerd. Wij goed of zij slecht? Wellicht was het beetje een mengeling van beiden. Op een goed bespeelbaar veld hebben we echt wel onze kwaliteiten. Ik denk dat er weinig ploegen dan beter zullen doen. Anderzijds vond ik wel dat Anzegem vrij zwak voor de dag kwam. Wie niet scherp aan de partij begint en bovendien ook nog eens veel ruimte weggeeft, vraagt op dit niveau om problemen. Die hebben ze ook gekregen.”

Scoren op het goede moment

Warm en koud tegelijk

Hoe bekijkt Nicolas Van Peteghem de start van Jong Lede? Het antwoord is genuanceerd. “Het is wat warm en koud tegelijk. Door deze overwinning hebben we alleszins een mislukte start vermeden. Met één op negen loop je meteen achter de feiten aan. In de eerste match tegen Voorde-Appelterre maakten we aanspraak op een punt. Dat kwam er niet. Vorige week pakten we wel dat punt tegen Aalter, maar was het spel niet goed. Ik denk dat onze vier punten gewoon terecht zijn. Volgend weekend komt tempo Overijse over de vloer. Dat wordt een heuse test. Tempo is ongeslagen en geldt voor velen als de uitgesproken titelfavoriet.”