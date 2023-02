Nicolas Van Buyten heeft twee doelen met KV Drongen: “Behoud afdwingen en me weer amuseren”

Eind januari streek Nicolas Van Buyten in Drongen neer. De middenvelder was bij tweedenationaler KFC Merelbeke op een zijspoor geraakt en tekende bij de Gentenaren een contract tot eind dit seizoen. “Bij Merelbeke had ik geen perspectief meer op speelminuten”, aldus Van Buyten.

Matchen winnen

“Dat de club gelooft dat ik daarbij kan helpen geeft me vertrouwen. Drongen rekent op mij om voor scorend vermogen te zorgen, maar ik ga niet per se op goals of assists jagen. Ik wil in de eerste plaats opnieuw de voetballer worden die ik bij Zelzate was. Als we met Drongen het behoud afdwingen en ik me kan blijven amuseren, zal dit een geslaagde transfer zijn.”