Nicolas Steelant (SC Wielsbeke): “Hebben onszelf wat ruimte gegeven”

Nicolas Steelant scoorde maar liefst drie keer. “We zetten direct druk naar voor en kwamen snel op voorsprong”, zegt hij. “Wat natuurlijk mooi meegenomen was. Voor de rust scoorden we maar liefst vijf keer. We weten dat we elke ploeg pijn kunnen doen. We kunnen alvast niet klagen over de resultaten van onze dichtste concurrenten. Sowieso waren we een dag later daardoor al gemotiveerd en was het verlies van de achtervolgers voor ons een stimulans.”

SC Wielsbeke zette een opmerkelijke reeks van maar liefst 41 op 45 neer. Nadien volgden drie nederlagen op rij en liep het moeilijk. “De afgelopen weken zaten de uitslagen wat tegen”, aldus Steelant. “Het is een cliché: hoe langer we niet verloren, hoe dichter die eerste nederlaag kwam. Het geluk dat we in de heenronde hadden, zat nu wat tegen.”

“Door twee op vijftien stonden we iets meer onder druk. Een kantelmoment was vorige week de overwinning op Sparta Heestert. We wonnen daar op karakter met een doelpunt in de slotminuut. We moesten daar trouwens winnen om niet helemaal in de problemen te komen.”

Derby op RC Waregem

Jari Dejaegere is met elf doelpunten de topschutter van de leidersploeg. Nicolas Steelant telt er acht. Zondag is er op RC Waregem de derby, tegen een ex-ploeg van Nicolas Steelant die ook het shirt van WS Lauwe en Jong Zulte droeg. “De Rassing verloor de heenwedstrijd met een forfaitscore en zal er daar dus nog een rekening open staan”, blikt Steelant vooruit. “Het zal niet gemakkelijk zijn.

Er resten nog zes wedstrijden. Zondag is er de derby op Racing Waregem. Nadien komt FC Meulebeke op bezoek en gaat het naar SK Oostnieuwkerke. Twee ploegen die vechten voor het behoud. Nadien komt SC Blankenberge op bezoek en dat wordt een moeilijke klant. De laatste matchen zijn thuis tegen Excelsior Zedelgem en op Racing Lauwe maar tegen dan is de titel misschien al een zekerheid.

“Elke match is nu wel lastig want iedereen wil tegen de leider winnen”, zegt Nicolas Steelant. “Op papier zijn het tegen Meulebeke en Oostnieuwkerke de moeilijkste wedstrijden. Met de resultaten van vorig weekend hebben we onszelf wat ruimte gegeven.”